Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sud je, kako saznajemo, odredio pritvor komandantu Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd Dušanu N. i vođi interventnog tima Nikoli K. koji su juče uhapšeni i saslušani zbog sumnje da su sprečili procesuiranje Saše Vukovića Bosketa nakon što je 5. novembra prošle godine u lokalu "Steak and Wine Bar" u prisustvu brojnih gostiju zapucao iz pištolja nakon verbalne svađe sa Milošem Nilovićem zvanim Runjo.