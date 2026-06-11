Slušaj vest

Kako je Kurir pisao, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu juče je uhapšeno više pripadnika Interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske za pucnjavu u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine.

Zajedno sa njima uhapšen je i vlasnik lokala, jer je uklanjao tragove pucnjave i lagao policiju da nije bilo pucnjave, već je tvrdio da je došlo samo do kafanske tuče.

Da li je ovo dokaz da država čisti sopstvene redove, udara na kriminal i njegove eventualne zaštitnike u sistemu, za emisiju "Redakcija", otkrili su Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima državne bezbednosti i Jasna Janković, kriminolog.

- Država deluje žestoko u obračunu. Ovaj slučaj, koji je uzburkao javnost, odnosi se na pripadnike Interventne jedinice 92, jedne od najelitnijih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i Policijske uprave za grad Beograd. Reč je o jedinici koja je stalno prisutna na terenu i koja uživa veliko poverenje građana - rekao je Spasić.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Šira istraga i novi tragovi

Kako navodi, čini se da je ceo slučaj povezan sa istragom ubistva na Senjaku, koja se vodi već duže vreme.

- Taj događaj se desio pre skoro šest meseci i, po mom mišljenju, otvaranje ovog slučaja i hapšenja komandanta interventne jedinice, njegovog pomoćnika i drugih pripadnika, rezultat su upravo te istrage. U tom predmetu je isti akter, poznat kao "Boske", bio već predmet interesovanja. Vrlo je verovatno da je tokom te istrage otvoren širi krug povezanih lica i da je upravo to dovelo do ovog slučaja, jer je teško zamisliti da bi predmet stajao šest meseci bez ikakvog postupanja, ako su postojali dokazi - kaže on.

Dalje Janković navodi da se u praksi kriminalna ponašanja često ponavljaju kod povratnika, ali ističe da je u ovom slučaju država reagovala pravovremeno i da su uhapšeni i visoki rukovodioci, čime se, kako kaže, ovom problemu staje na put.

- Dešavalo se kroz praksu i kroz različite slučajeve da kriminalci vremenom postaju sve opasniji i da razvijaju uverenje da ih zakon ne može stići, odnosno da su na neki način zaštićeni. Dakle, reč je o osobama sa kriminalnom prošlošću koje nastavljaju da vrše krivična dela. Što se tiče te navodne zaštite, to ne može da se posmatra globalno, već je reč o pojedinačnim slučajevima. Policija je reagovala na pravi način, država je takođe reagovala, i uhapšeni su i ljudi sa samog vrha, šefovi i njihovi zamenici, tako da se tome u ovom slučaju staje na put i ide se ka razrešenju - kaže Janković.

Jasna Janković, kriminolog Foto: Kurir Televizija

- Taj obračun sa "prljavim značkama" očigledno mora da se desi. Kada je reč o težim krivičnim delima, posebno u slučaju sumnje na teško ubistvo, uvek se u praksi pojavljuje više povezanih krivičnih dela. Retko je reč o izolovanom događaju, jer osobe sklone kriminogenom ponašanju često učestvuju i u drugim nezakonitim radnjama - za emisiju "Redakcija", objasnila je Janković.

02:03 UHAPŠENI PRIPADNICI INTERVENTNE JEDINICE 92! Sprečili procesuiranje Bosketa zbog pucnjave nakon sukoba sa "škaljarcem": "Ovo je obračun sa 'prljavim značkama'" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs