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U Višem sudu u Beogradu iznete su završne reči u ponovljenom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je počinio zločin u "Ribnikaru", pri čemu je tužilaštvo tražilo maksimalne kazne od 14 godina i 11 meseci zatvora za oca i tri godine za majku, uz stav da su propusti u roditeljskoj brizi prethodili tragediji.

Tokom postupka poručeno je da iako dete nije moglo krivično da odgovara, to ne znači da ne postoji odgovornost za postupke koji su doveli do događaja, dok su porodice ubijenih još jednom istupile pred sudom i zatražile pravdu. Presuda u ovom slučaju zakazana je za 18. jun, a sud će odlučiti da li prihvata stav tužilaštva i tvrdnje zastupnika porodica da je krivica dokazana na nesumnjiv način, kao i da li ovaj postupak može postati prekretnica u razumevanju roditeljske odgovornosti. O daljim informacijama u emisiji "Redakcija" govorili su Maja Jovanović, predsednica NAOS-a i Nikola Premović, advokat.

Foto: Marko Karović

"Kosta ima specifičan asocijalni narcisoidni poremećaj"

Predsednica NAOS-a Maja Jovanović je prokomentarisala stav oca nakon zločina, ocenivši ga kao svestan pokušaj manipulacije javnošću radi ublažavanja kazne.

- I ovo je samo jedna mera zaštite, samo zaštite, da se stavi u kontekst žrtve, da se kroz sažaljenje pokuša bonitet za neke svoje, da kažemo, kaznene mere koje bi trebale i željeno bile umanjene. Fenomen crnog labuda u ovakvom slučaju i psihičke nestabilnosti koja je dovela do masovnog ubistva, je neprimenjiv. U ovom slučaju, kada govorimo o ocu koji izlazi sa određenim atributima, pokušavajući da umanji štetu za svoje lične koristi, je nešto što ne zaslužuje da mu se daje na značaj - rekla je ona.

Jovanović je dodala da je maloletnik planski pripremao zločin i svesno iskoristio zakonske okvire kako ne bi snosio krivičnu odgovornost, što direktno svedoči o ozbiljnom roditeljskom nemaru.

- Kada vi imate jednu devijantnu strukturu ličnosti gde maloletno lice se dovoljno dobro informiše da ne snosi krivičnu odgovornost i planski uradi metodologiju i pripremu za jedan zločin, pritom pozadina ne može biti divnog roditeljstva, sinhronizovane funkcionalne porodice. Mi ovde imamo ozbiljan slučaj zanemarivanja mentalnog stanja maloletnog deteta od strane roditelja. Kosta Kecmanović ovakvim jednim masovnim ubistvom nije izvršio samo jedan čin koji je njemu oduzeo slobodu. On je izvršio jedno nasilje cele nacije - rekla je ona.

Maja Jovanović, predsednik NAOS-a Nikola Premović, advokat Foto: Kurir Televizija

Na osnovu porodičnih prepiski i ponašanja maloletnika, koji je i pre zločina pokazivao izuzetnu agresiju u kući, predsednica NAOS-a je precizno definisala njegov psihološki profil i upozorila na fatalne greške u vaspitanju.

- Kosta ima jedan specifičan sindrom koji je prepoznat kroz šablonski pristup i istraživanja masovnih ubica nevezano za uzrast, asocijalni narcisoidni poremećaj. Kroz same poruke, gde mama pogrdnim, slengom se obraća sinu, gde sin izjavljuje da mrzi svoju mamu, da se stidi nje. Očigledno je dete koje ima veliki stepen agresivnosti u sebi, koji je pokazivao i u porodici. Stepen agresivnosti kod dece se ne leči vođenjem u streljanu, nego na sport, na košarku, na balet, na kuglanje - objasnila je Maja Jovanović

"Ponašanje okrivljenih pokazuje apsolutni nedostatak empatije i ljudski brutalizam"

Tokom analize završnih reči u sudskom postupku protiv roditelja Koste Kecmanovića, razmatrani su stav i ponašanje okrivljenih pred sudom, kao i njihov uticaj na odmeravanje konačne presude. Ukazano je na to da je odbrana Vladimira Kecmanovića tražila oslobađajuću presudu, uz tvrdnje da su preduzete sve mere bezbednosti i da je krivica na vlasniku streljane koji je obučavao maloletnika. Advokat Nikola Premović je objasnio ovakav pristup odbrane i potpuno odsustvo odgovornosti roditelja.

Nikola Premović, advokat Foto: Kurir Televizija

- Apsolutno negiranje krivice okrivljenih u ovom postupku je samo po sebi dovoljno degutantno. Prilikom odmeravanja kazne, sud uzima u obzir olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti. U konkretnom slučaju, sud će ceniti držanje nakon učinjenog dela učinioca, a naročito odnos prema žrtvi tog djela, prema oštećenima, njihovim punomoćnicima, gde možemo, barem na osnovu onog što smo vidjeli u medijima, da stvarno kažemo da je zaprepašćujuće to ponašanje, ta drskost. Kako kroz iznošenje odbrane, tako kroz odgovore na postavljena pitanja, prisutan je apsolutno nerazumljiv nedostatak bilo kakve empatije, bilo kakvog kajanja, na primeru izvestan ljudski brutalizam - rekao je on.

Kako je dodao sud će zanemariti pritisak javnosti, jer se rukovodi isključivo dokazima izvedenim u postupku, kao i težinom i katastrofalnim posledicama krivičnog dela. Upravo zbog toga, kako navodi, njegovo pravno očekivanje je da će okrivljeni biti kažnjen maksimalnom kaznom.

Na samom kraju, Premović je potvrdio da je vlasnik streljane već priznao krivicu, ali je dodao da je maloletno dete neko morao tamo i da odvede i kratko zaključio da se ta činjenica i odgovornost roditelja ne mogu zaobići.

03:17 "Roditeljstvo se ne sme olako shvatiti" Stručnjaci o odgovornosti porodice, škole i sistema nakon Ribnikara Izvor: Kurir televizija

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