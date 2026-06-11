Tokom jutarnjih sati na magistralnom putu Užice - Zlatibor došlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarili vozilo i motor.

- Od siline udara motorista je sleteo sa puta i udario u potporni zid. Vozači koji su se našli na licu mesta odmah su istrčali da pomognu. Očekuje se i dolazak Hitne pomoći na lice mesta - kaže za RINU jedan od očevidaca.