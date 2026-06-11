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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i PU u Požarevcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Požarevcu, uhapsili su P. J. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana u kome je osumnjičeni boravio pronašla paket sa praškastom supstancom, težine oko 98 grama, za koju se sumnja da je kokain. 

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.

Kurir.rs

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