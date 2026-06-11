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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorava građane da su u prethodnom periodu zabeležene SMS i iMessage poruke u kojima se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Uprava saobraćajne policije i od građana traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne.

- Ističemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni. Obaveštenja o saobraćajnim prekršajima i drugi službeni akti građanima se dostavljaju isključivo putem redovne pošte ili preko Portala eUprava, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama - saopšteno je iz MUP i dodato:

- Posebno ukazujemo da ovakve poruke najčešće stižu sa stranih telefonskih brojeva ili naloga koji nemaju nikakve veze sa državnim institucijama, što je jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare.

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SMS Prevara Foto: Shutterstock

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova je u prethodnom periodu identifikovala i lišila slobode državljane Narodne Republike Kine koji su sa teritorije Republike Srbije slali slične fišing poruke korišćenjem specijalizovanih uređaja za masovnu distribuciju SMS poruka.

- Aktuelna kampanja predstavlja novu iteraciju ovih prevara, pri čemu se poruke uglavnom šalju sa brojeva registrovanih u inostranstvu. Apelujemo na građane da ne otvaraju sumnjive linkove, ne unose lične podatke, lozinke, podatke o platnim karticama i druge osetljive informacije na nepoznatim internet stranicama, kao i da obrate pažnju na internet adrese koje nisu u vlasništvu državnih institucija - upozoravaju iz policije i napominju da građani koji prime ovakvu ili sličnu poruku treba da je obrišu i prijave putem Nacionalne platforme za prijavu visokotehnološkog kriminala „Sajber straža“ na adresi sajberstraza.gov.rs.

- Ukoliko sumnjaju da je reč o prevari, preko platforme mogu dostaviti spornu poruku, internet stranicu ili drugi sadržaj na proveru i dobiti stručnu procenu rizika - saopšteno je.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima sve mere radi otkrivanja i procesuiranja lica koja zloupotrebom imena državnih institucija pokušavaju da prevare građane i pribave protivpravnu imovinsku korist.

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