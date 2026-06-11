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U Višem sudu u Beogradu pokrenut je još jedan parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, i teško ranio još šestoro, saznaje nezvanično Kurir. 

Tužbu je 6. maja protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, kao i osnovne škole u kojoj se masakr dogodio podnela maloletna učenica koja je kobnog dana bila ranjena. U njoj se, kako saznajemo, zahteva naknada nematerijalne štete za pretrpljenje duševne bolove i zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, za pretrpljene fizičke bolove, strah i bolove usred naruženosti. 

- Pripremno ročište zakazano je za 3. septembar - potvrđeno je za Kurir. 

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Podsetimo, ovo je šesti po redu parnični postupak protiv Kecmanovića. Viši sud u Beogradu je prvostepeno već okončao parnice koje su protiv njih podneli članovi porodica ubijenih, njih 27, zatim postupka koji su članovi porodice Dukić čija je ćerka ubijan u ovom zločinu, kao i postupke koje su pokrenuli ranjeni dečaci i njihovi roditelji i ranjenja nastavnica istorije. 

Presudama koje su do sada donete, Kecmanovići i škola obavezni su da oštećenima plate više od 411 miliona dinara.

U Višem sudu u Beogradu, takođe, iznošenjem završnih reči juče je okončan i krivični postupak koji je vođen protiv Vladimira i Miljane Kecmanović i izricanje presude zakazano je za 18. jun.

Glavni tužilašc Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović juče je u završnoj reči od suda zatražio da ih osudi na makisimalne kazne, navodeći da tužilaštvo smatra da je njihova krivica dokazana i da ne postoje olakšavajuće okolnosti. Za  Vladimira Kecmanovića za krivična dela zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti predložio je kaznu zatvora od 14 godina i 11 meseci, a Miljanu Kecmanović za krivično delo zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog lica takođe maksimalnu kaznu zatvora.

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