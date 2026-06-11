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Više javno tužilaštvo u Beogradu proširilo je na još dvojicu osumnjičenih istragu koja se vodi protiv Strahinje B. (19), zbog sumnje da je 23. marta 2026. oko 3.30 časova, aktivirao i bacio ručnu bombu na jedan fitnes klub na teritoriji GO Zemun.

- Naredba o proširenju istrage doneta je protiv Uroša S. (22) i Milana P. (44) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvolјena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a protiv Uroša S. i zbog još jednog navedenog krivičnog dela - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Osumnjičeni su se na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da obojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, koji predlog je sudija usvojio i odredio im pritvor do 30 dana.

- Postoje osnovi sumnje da je Uroš S. neovlašćeno nabavio i neovlašćeno nosio ručnu bombu model M-75 i potom je predao osumnjičenom Strahinji B., koju bombu je on 23. marta 2026. godine oko 03:30 časova, aktivirao i bacio u prostorije jednog fitness kluba na teritoriji GO Zemun. Takođe postoje osnovi sumnje da su u porodičnoj kući na teritoriji opštine Grocka Uroš S. i Milan P. neovlašćeno držali ručnu bombu M-75, i to u fotelji u spavaćoj sobi koju koristi Milan P. - saopšteno je iz tužilaštva.