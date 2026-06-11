BALKANSKA KRV TEČE ULICAMA BARSELONE! JUČE UBIJEN JOŠ JEDAN PRIPADNIK CRNOGORSKOG KLANA?! Najnoviji detalji istrage surove likvidacije, pronađen važan trag!
Španski istražitelji veruju da je muškarac koji je juče oko 10 sati ujutru ubijen u centru Barselone likvidiran u obračunu kavačkog i škaljskog klana! Kako prenose mediji, sumnja se da je ovaj vatreni obračun povezan sa ubistvom BeograđaninaMaria Đolovića, koje se dogodilo u istom gradu u nedelju.
- Identitet muškarca koji je juče ubijen preko puta počasnog konzulata Crne Gore još uvek se utvrđuje. Sumnja se da je njegova likvidacija nastavak obračuna kavačkog i škaljarskog klana - prenose španski mediji navodeći da je istraga u toku i da "predstoji još puno rada na utvrđivanju svih okolnosti i motiva zločina".
Ubica, kog su snimile sigurnosne kamere, prišao je žrtvi naočigled brojnih prolaznika i u sred dana mu s leđa ispalio hitac u potiljak, a potom pobegao s mesta zločina. Pištolj, mobilni telefon i biciklistička kaciga koje je nosio, pronađeni su kod autobuske stanice.
- Žrtva starosti oko 40 godina preminula je na licu mesta. Način na koji je egzekucija izvršena, samo jedan hitac iz neposredne blizine, u sred dana, pred brojnim svedocima, navodi katalonsku policiju da sumnja da je reč o nastavku obračuna pripadnika kavačkog i škaljarskog klana, koji u Kataloniji vode crnogorske kriminalne grupe - prenose mediji.
I novinar Anhel Moja izjavio je za španske medije da istražitelji veruju da je reč o obračunu dva klana iz Crne Gore koji "kontrolišu 30 procenata evropske trgovine kokainom". Kako je podsetio, muškarac je prišao žrtvi i bez reči mu ispalio hitac u glavu.
- Jasno je da je u pitanju likvidacija koju je izvršio plaćeni ubica, koji je takođe ostavio svoj mobilni telefon i pištolj na obližnjoj autobuskoj stanici, pošto ih je policija kasnije pronašla. Pištolj su koristili samo za taj zločin - naveo je on i dodao da su u toku provere mobilnog telefona, kako bi se u utvrdilo da li u njemu eventualno postoje podaci koji bi mogli da pomognu tokom istrage.
Ovaj novinar, u tv emisiji izjavio je i da je "ključno to što se ubistvo dogodilo tačno ispred crnogorskog konzulata".
- Reč je o mestu koje se dovodi u vezu sa poreklom dve bande koje se već godinu dana obračunavaju u Barsleoni - zaključio je on.
U prethodnih 11 meseci, podsetimo, na ulicama Barselone dogodilo se najmanje šest vatrenih obračuna koji se dovode u vezu sa pripadnicima dva zaraćena klana.
U nedelju, podsetimo, ubijen je Mario Đolović. Napadač za kojim se traga, u njege je isprazio ceo šaržer iz automatskog oružja i potom pobegao s lica mesta. Stanari zgrade u čijem se dvorištu zločin dogodio opisali su ubicu visokog oko 180 centimetara, starog oko 30 godina.
Zločin se, prema pisanju španskih medija, dogodio u istoj oblasti u kojoj je pre manje od dva meseca ubijen škaljarac Krsto Vujić (44) zvani Terminator. Njega su, podsetimo, napadači izrešetali 14. aprila dok je sa suprugom i njihovim maloletnim detetom sedeo u bašti kafića u Barseloni.
U julu prošle godine, podsetimo, u Barseloni je ubijen Filip Knežević, visokopozicionirani "kavčanin". Napadač je 15. jula prošle godine, sačekao da Knežević uđe u zgradu u kojoj je iznajmljivao apartman, potom je ušao za njim i ispalio najmanje osam hitaca, a potom pobegao sa mesta zločina. Prema policijskim izveštajima, Knežević je koristio lažna dokumenta i došao je u Barselonu sa Ibice. Bio je osumnjičen za dvostruko ubistvo na Krfu 2020. godine, kada su likvidirani Alan Kožar i Damir Hadžić, pripadnici škaljarskog klana, i zbog toga je bio na Interpolovoj poternici koju je za njim raspisala Srbija.
- Ubistvo plaćenika kavačkog klana, Filipa Kneževića, pokrenulo je krvavu lavinu osvete. Od ubijenog Kneževića oprostio se čituljama gotovo ceo kavački klan, uključujući i odbeglog vođu Radoja Zvicera, što je signal da je on imao visoku poziciju u tom klanu - objasnio je posle ove likvidacije u Barseloni sagovornik Kurira.
Dve nedelje posle ubistva Kneževića, 2. avgusta prošle godine, hicima iz vatrenog oružja u istom gradu ranjen je Pink Panter Predrag Vujošević (51), zvani Marko Crnogorac. Prema informacijama iz istrage, napadači su mu prišli dok je šetao psa, ispalili nekoliko hitaca, a zatim pobegli.
Španski mediji pisali su da Vujošević, bivši vođa bande plajčkaša, povezan i sa škaljarskim klanom. Navnodno je bio hapšen i u velikoj međunarodnoj akciji kodnog imena "Fantom", kada je zaplenjeno više od 400 kilograma kokaina. Zbog toga je i osuđen u Španiji na šest godina zatvora.
Vujošević je preživeo napad, ali je nekoliko meseci kasnije u istom gradu ubijen državljanin Srbije, koji se navodno dovodio u vezu sa šklaljarskim klanom. U vatrenom obračunu u Barseloni ubijen je Miljan Milić koji se dovodio u vezu sa škaljarskim klanom. Navodno, Milić je bio prijatelj sa prvom žrtvom rata klanova Goranom Radomanom, s kojim je kako su sumnjali španski istražitelji, učestvovao u švercu kokaina, pre nego što je Radoman ubijen u februaru 2015. na Novom Beogradu.
Likvidacija Radomana, podsetimo, pokrenula je krvavi rat u kom je do danas ubijeno više od 80 osoba. Motiv za njegovu likvidaciju, kako se spekuliše već duže od decenije, bio je nestanak 200 kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji u decembru 2014. Zbog nestanka kokaina, u vreme dok je Radoman bio u pritvoru, pripadnici do tada jedinstvenog klana počeli su međusobno da se optužuju za krađu droge i klan se pocepao na škaljarski i kavački.