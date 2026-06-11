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Španski istražitelji veruju da je muškarac koji je juče oko 10 sati ujutru ubijen u centru Barselone likvidiran u obračunu kavačkog i škaljskog klana! Kako prenose mediji, sumnja se da je ovaj vatreni obračun povezan sa ubistvom BeograđaninaMaria Đolovića, koje se dogodilo u istom gradu u nedelju.

- Identitet muškarca koji je juče ubijen preko puta počasnog konzulata Crne Gore još uvek se utvrđuje. Sumnja se da je njegova likvidacija nastavak obračuna kavačkog i škaljarskog klana - prenose španski mediji navodeći da je istraga u toku i da "predstoji još puno rada na utvrđivanju svih okolnosti i motiva zločina".

Ubica, kog su snimile sigurnosne kamere, prišao je žrtvi naočigled brojnih prolaznika i u sred dana mu s leđa ispalio hitac u potiljak, a potom pobegao s mesta zločina. Pištolj, mobilni telefon i biciklistička kaciga koje je nosio, pronađeni su kod autobuske stanice.

Ubicu iz Barslone snimile kamere Foto: Printscreen/metropoliabierta.elespanol.com

- Žrtva starosti oko 40 godina preminula je na licu mesta. Način na koji je egzekucija izvršena, samo jedan hitac iz neposredne blizine, u sred dana, pred brojnim svedocima, navodi katalonsku policiju da sumnja da je reč o nastavku obračuna pripadnika kavačkog i škaljarskog klana, koji u Kataloniji vode crnogorske kriminalne grupe - prenose mediji.

I novinar Anhel Moja izjavio je za španske medije da istražitelji veruju da je reč o obračunu dva klana iz Crne Gore koji "kontrolišu 30 procenata evropske trgovine kokainom". Kako je podsetio, muškarac je prišao žrtvi i bez reči mu ispalio hitac u glavu.

- Jasno je da je u pitanju likvidacija koju je izvršio plaćeni ubica, koji je takođe ostavio svoj mobilni telefon i pištolj na obližnjoj autobuskoj stanici, pošto ih je policija kasnije pronašla. Pištolj su koristili samo za taj zločin - naveo je on i dodao da su u toku provere mobilnog telefona, kako bi se u utvrdilo da li u njemu eventualno postoje podaci koji bi mogli da pomognu tokom istrage.

Ovaj novinar, u tv emisiji izjavio je i da je "ključno to što se ubistvo dogodilo tačno ispred crnogorskog konzulata".

- Reč je o mestu koje se dovodi u vezu sa poreklom dve bande koje se već godinu dana obračunavaju u Barsleoni - zaključio je on.

U prethodnih 11 meseci, podsetimo, na ulicama Barselone dogodilo se najmanje šest vatrenih obračuna koji se dovode u vezu sa pripadnicima dva zaraćena klana.

U nedelju, podsetimo, ubijen je Mario Đolović. Napadač za kojim se traga, u njege je isprazio ceo šaržer iz automatskog oružja i potom pobegao s lica mesta. Stanari zgrade u čijem se dvorištu zločin dogodio opisali su ubicu visokog oko 180 centimetara, starog oko 30 godina.

Foto: Društvene Mreže

Zločin se, prema pisanju španskih medija, dogodio u istoj oblasti u kojoj je pre manje od dva meseca ubijen škaljarac Krsto Vujić (44) zvani Terminator. Njega su, podsetimo, napadači izrešetali 14. aprila dok je sa suprugom i njihovim maloletnim detetom sedeo u bašti kafića u Barseloni.

U julu prošle godine, podsetimo, u Barseloni je ubijen Filip Knežević, visokopozicionirani "kavčanin". Napadač je 15. jula prošle godine, sačekao da Knežević uđe u zgradu u kojoj je iznajmljivao apartman, potom je ušao za njim i ispalio najmanje osam hitaca, a potom pobegao sa mesta zločina. Prema policijskim izveštajima, Knežević je koristio lažna dokumenta i došao je u Barselonu sa Ibice. Bio je osumnjičen za dvostruko ubistvo na Krfu 2020. godine, kada su likvidirani Alan Kožar i Damir Hadžić, pripadnici škaljarskog klana, i zbog toga je bio na Interpolovoj poternici koju je za njim raspisala Srbija.

Filip Knežević ubijen u Barseloni Foto: Youtube/LaVanguardia, Kurir

- Ubistvo plaćenika kavačkog klana, Filipa Kneževića, pokrenulo je krvavu lavinu osvete. Od ubijenog Kneževića oprostio se čituljama gotovo ceo kavački klan, uključujući i odbeglog vođu Radoja Zvicera, što je signal da je on imao visoku poziciju u tom klanu - objasnio je posle ove likvidacije u Barseloni sagovornik Kurira.

Dve nedelje posle ubistva Kneževića, 2. avgusta prošle godine, hicima iz vatrenog oružja u istom gradu ranjen je Pink Panter Predrag Vujošević (51), zvani Marko Crnogorac. Prema informacijama iz istrage, napadači su mu prišli dok je šetao psa, ispalili nekoliko hitaca, a zatim pobegli.

Španski mediji pisali su da Vujošević, bivši vođa bande plajčkaša, povezan i sa škaljarskim klanom. Navnodno je bio hapšen i u velikoj međunarodnoj akciji kodnog imena "Fantom", kada je zaplenjeno više od 400 kilograma kokaina. Zbog toga je i osuđen u Španiji na šest godina zatvora.

Vujošević je preživeo napad, ali je nekoliko meseci kasnije u istom gradu ubijen državljanin Srbije, koji se navodno dovodio u vezu sa šklaljarskim klanom. U vatrenom obračunu u Barseloni ubijen je Miljan Milić koji se dovodio u vezu sa škaljarskim klanom. Navodno, Milić je bio prijatelj sa prvom žrtvom rata klanova Goranom Radomanom, s kojim je kako su sumnjali španski istražitelji, učestvovao u švercu kokaina, pre nego što je Radoman ubijen u februaru 2015. na Novom Beogradu.