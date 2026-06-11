BIZARNA NESREĆA U PADINSKOJ SKELI: Muškarac pecao kraj kanala, pa ranjen vazdušnom puškom
Bizarna nezgoda dogodila se u toku noći u Padinskoj skeli u mestu Vrbovski, pri čemu je muškarac (57) zadobio lake telesne povrede.
Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila nešto posle ponoći dok je muškarac pecao pored kanala. U jednom trenutku osetio je iznenadan i intenzivan bol u nozi nakon čega je zatražio hitnu lekarsku pomoć.
- Ekipa Hitne pomoći je prevezla povređenog muškarca na VMA, gde su mu lekari konstatovali lake telesne povrede u vidu ustrelne rane na nozi - izjavio je izvor upoznat sa slučajem.
Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je povreda nastala usled pogotka dijabolom ispaljenom iz vazdušne puške.
O slučaju su obavešteni nadležni organi koji će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja muškarca. Za sada nije poznato ko je ispalio projektil niti da li je reč o namernom ili slučajnom događaju.
Istraga je u toku.
Kurir.rs/ Telegraf