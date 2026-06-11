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Bizarna nezgoda dogodila se u toku noći u Padinskoj skeli u mestu Vrbovski, pri čemu je muškarac (57) zadobio lake telesne povrede.

Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila nešto posle ponoći dok je muškarac pecao pored kanala. U jednom trenutku osetio je iznenadan i intenzivan bol u nozi nakon čega je zatražio hitnu lekarsku pomoć.

- Ekipa Hitne pomoći je prevezla povređenog muškarca na VMA, gde su mu lekari konstatovali lake telesne povrede u vidu ustrelne rane na nozi - izjavio je izvor upoznat sa slučajem.

Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je povreda nastala usled pogotka dijabolom ispaljenom iz vazdušne puške.

O slučaju su obavešteni nadležni organi koji će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja muškarca. Za sada nije poznato ko je ispalio projektil niti da li je reč o namernom ili slučajnom događaju.

Istraga je u toku.