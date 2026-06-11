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Juče su u Višem sudu u Beogradu iznete završne reči na suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro učenika i školskog čuvara, dok je ranio petoro đaka i nastavnicu istorije. Izricanje presude zakazano je za naredni četvrtak, a glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović predložio je sudu da roditeljima izrekne maksimalne kazne.

O ovoj temi, za "Puls Srbije", govorili su Miloje Ćirović Ćira, pripadnik MUP-a u penziji, Slađana Nedeljković, urednica i voditeljka emisije "Crna hronika" i punomoćnica oštećenih, advokatica Zora Dobričanin Nikodinović.

- Moram da napomenem da su mnogi ostali iznenađeni kada je Anđelko, otac jedne od ubijenih devojčica, po izlasku iz sudnice saopštio da će iznošenje završnih reči biti otvoreno za medije. Samo iznošenje završnih reči bilo je izuzetno potresno, teško i emotivno. Na osnovu toga može se naslutiti i atmosfera koja je pratila čitavo suđenje. Podsećam, reč je o ponovljenom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu protiv roditelja dečaka koji je 3. maja 2023. godine usmrtio devetoro svojih vršnjaka i školskog čuvara - počela je Nedeljković.

Slađana Nedeljković Foto: Kurir Televizija

Sećanje na žrtvu i lična tragedija

Govoreći o ubijenom školskom čuvaru, opisala ga je kao čoveka koji je bio posvećen deci i školi, ističući da je njegov gubitak ostavio snažan i trajan emotivni trag na porodicu i zajednicu.

- Posebno emotivno svedočenje dala je sestra ubijenog čuvara Dragana Vlahovića. Govorila je o tome kako su odrastali u duhu ljubavi prema deci i poštovanja prema najmlađima, ističući kakav je čovek njen brat bio. O tome koliko je Dragan bio cenjen govori i činjenica da je njegova porodica tokom prethodne tri godine dobijala brojne izraze zahvalnosti i reči podrške. Bio je čovek koji je deci nastojao da ulepša boravak u školi, čak je skupljao sličice kako bi se menjao sa njima i družio. Nažalost, upravo je on bio prva žrtva dečaka kojem je verovao - kaže ona.

Dalje kako Ćirović ocenjuje, reč je o izuzetno teškom slučaju u kojem se otvaraju pitanja odgovornosti i mogućnosti sprečavanja tragedije, uz očekivanje da sud donese najstrožu kaznu.

- Kao što vidite, reč je o veoma teškoj i potresnoj priči. Postavlja se pitanje da li su roditelji bili svesni svoje odgovornosti i da li je, uz veću pažnju i posvećenost u vaspitanju, ova tragedija mogla da bude sprečena. Sa druge strane, roditeljima ubijene dece ništa ne može da nadoknadi gubitak, a najmanje što ostaje jeste saosećanje celog društva i očekivanje da sud donese pravednu odluku. Lično smatram da treba izreći maksimalne kazne, jer za ovakav zločin, po mom mišljenju, kazna gotovo da ne može biti adekvatna - kaže Ćirović.

Miloje Ćirović, penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Foto: Kurir Televizija

- Očekujem upravo takvu presudu. Takođe, za mene je pozitivno i iznenađujuće to što je tužilaštvo omogućilo da postupak bude javan. Ovo je događaj koji je duboko uznemirio javnost i koji je, sam po sebi, stravičan. Zato je važno da javnost ima uvid u tok postupka, da se upozna sa činjenicama i da se na taj način, makar delimično, vrati poverenje u pravosudni sistem. Mogu oni da plaču svaki dan, ali njihove suze ne mogu da nadoknade živote stradale dece - kaže Ćirović.

Utisak sa završnice suđenja

Kako je Nikodinović ocenila, javnost je imala uvid u završnicu postupka koji je priveden kraju, uz snažne reakcije prisutnih na iznete dokaze i završne reči.

- Juče je najupečatljiviji utisak bio to što je suđenje bilo otvoreno za javnost, što smatram dobrim ishodom. Takođe, važno je da je postupak konačno priveden kraju i da se sada očekuje presuda nakon sprovedenog dokaznog postupka i iznetih završnih reči. Moj utisak nakon suđenja poklapa se i sa reakcijama dela javnosti koja je bila prisutna u sudnici, a koja je bila vidno potresena onim delovima dokaza koji su predstavljeni, posebno kroz završne reči punomoćnika oštećenih - rekla je.

Zora Dobričanin Nikodinović Foto: Kurir Televizija

- Ovo je druga prvostepena presuda u ovom predmetu. Prethodna je ukinuta, a iako je odbrana u završnoj reči pokušala da joj da drugačiji kontekst, moj stav je da je ukinuta prevashodno zbog nedovoljno detaljnog obrazloženja pojedinih delova, odnosno potrebe da se određeni dokazi jasnije obrazlože. Zbog toga smatram da sud sada nema pretežak zadatak. Ono što je ponovljeni postupak doneo jeste preciziranje optužnice u delu koji se odnosi na zanemarivanje deteta, uz dodatno detaljisanje na osnovu dokaza koji su već ranije postojali u spisima predmeta, uključujući i obimnu elektronsku dokumentaciju - za "Puls Srbije", zaključila je Dobričanin Nikodinović.

03:30 "Njihove suze ne mogu da vrate decu!" Ćira o roditeljima dečaka ubice: Kajanje je potpuno izostalo Izvor: Kurir televizija

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