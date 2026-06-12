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Hapšenje petorice pripadnika Interventne jedinice 92, kao i direktora ugostiteljskog objekta “Steak and Wine Bar” zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela kako bi sprečili da Saša Vuković zvani Boske bude procesuiran zbog pucnajve, ponovo su u središte pažnje stavili Miloša Nilovića, zvanog Runja, navodno bliskog škaljarskom klanu, koji je bio meta.

- S.V. se sumnjiči da je 5. novembra 2025. godine oko 18 časova upotrebom vatrenog oružja, izazvao opasnost za život i telo ljudi, na taj način što je, nakon verbalne rasprave i tuče sa licem sa nadimkom “Runjo”, iz pojasa izvukao pištolj marke “glok” model 17 pete generacije, za koji nije imao dozvolu za nošenje izdatu od strane nadležnog organa i iz istog pucao u lokalu u kojem se u tom momentu nalazio veći broj gostiju, pri čemu je ispaljeni projektil probio staklo na vratima pomenutog lokala - navedeno je, između ostalog, u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje je pokrenulo istragu protiv osumnjičenih, među kojima je i komandant Interventne jedinice Dušan N.

Saša Vuković Boske Foto: Facebook

Podsetimo, Miloš Nilović je javnosti postao poznat posle hapšenja u restoranu Durmitor 2017. kada je pronađeno oružje, ali je tokom sudskog postupka utvrđeno da pištolj nije bio njegov i on je tada oslobođen optužbi.

U javnosti je inače dobio nadimak "čovek sa devet života", jer je više puta uspeo da izbegne likvidacije. U trenutku kada je u jednom kafiću u Beogradu 2018. ubijen vlasnik kazina "Havana" Vladimir Popović Pop, Nilović je sedeo sa njim u društvu, ali je uspeo da preživi napad, tako što se, navodno, kada su ušla dvojica maskiranih napadača, sakrio iza šanka. Podsetimo, za likvidaciju Popovića u centru Beograda, nedavno su osumnjičeni pripadnici vračarskog klana.

Ista kriminalna grupa, prema navodima druge optužnice, planirala je njegovo ubistvo i 2020. godine.

Prema presretnutoj Skaj komunikaciji, koju je tužilaštvo predložilo kao dokaz, Vušović je bio spreman da za Nilovićevu glavu iskešira 200.000 evra, a likvidaciju su pripadnici grupe planirali skoro tri meseca. Kako je citirano u optužnici, Vušović je ponudio "150.000 evra od njegovih i da uz to sam doda još 50.000 evra".

- Da li hoćeš da radiš jednog u Beogradu, da pomogneš oko lociranja i tog dela, a moji će da "rokaju"? Ja ne dobijam ništa, dobijam svoje, rešavam dušmane. Ovi moji daju 150.000, a ja bih dodao iz svog džepa još 50.000 - piše u poruci koju je, kako se sumnja, preko Skaja 2020. poslao Vušovič.

Vušović nudio 200.000 evra za likvidaciju Foto: Društvene Mreže, Mup

Podsetimo, 11. maja 2020. dok je s prijateljima sedeo u bašti poznatog lokala na Vračaru, Nilovića je prema optužnici pokušao da ubije Miloš Miljanović, koji je naoružan puškom uleteo u lokal.

- Biće Kolumbija - piše u jednoj od poruka koju su vračarci navodno razmenili pre nego što je Miljanović krenuo u lokal.

- Da rokam smo osobu X, samo tog majmuna ili sve koji budu sa njim? - pita navodno Miljanović tri dana pre nego što je naoružan uleteo u baštu, na šta dobija odgovor "da prvo treba da ubije njega, pa onda ostale".

- Rokaj po svima kume, da im pošaljemo jasnu poruku. Sve pozeri i piz....ne. On nam je bitan, ostalo su degeni sve - piše navodno Vušović.

Kobnog dana, Miljanović, međutim, u bašti lokala nije ispalio ni jedan metak. Nilović i njegovi prijatelji uspeli su da pobegnu, pošto su ga primetili kada je naoružan ušao u lokal.

- Za dlaku smo ih imali. U pm, izvalili ga, trebalo je ispred lokala da ih čeka. Kaẓ̌e mi jedan, gledao je snimak, vidi se kako ulazi, šeta, ide ka njima, a oni oko šanka izašli napolje. On usporen skroz, tako mi drug šalje, kaže "on je išao da ih upozori, a ne da ih ubije". Jeste izvadio oružje, ali sve lagano. Šou, karambol, bukvalno se s puškom prošetao kroz lokal, da oni nisu pi..e, ubili bi ga. Na 30 cm im je prišao, da je hteo da puca, pucao bi. Obrukali smo se - piše navodno Vušović posle propale "akcije".

Miloš Miljanović Foto: Instagram, Screenshot

Miljanović je, inače, uhapšen narednog dana.

Tokom suđenja, izvođene su i poruke u kojima se Miljanović pravdao za to što nije pucao.

- Nisam stigao, pobio bih nevine ljude. Zaključao se unutra, ostali se razbežali po ulici. Još je neko muriju zvao. Mogu da se vratim, ali šta ako bude murije? - navodno šalje Miljanović sa Skaj naloga Mičenko a potom dodaje:

- Nisam mogao sa ubijem nečiji majku ili sestru. Izvadio sam pušku, ranac na leđa, stavio je iza leve noge, krenuo kao da sednem, dok ga nisam video. Digao "uzi" prema njima i počeli su da beže kao zečevi, dok sam se ja fokusirao na njega. Runjo je pobegao iza nekih zelenih vrata, zaključao se. Morao sam da preskačem kapiju, zaključava se automatski. Ali me niko nije video - navodno je napisao Miljanović, dok mu je sa navodnog naloga Jovanovića stigao odgovor: "Šta si očekivao, da stoji i čeka?".

Posle neuspelog napada, komentarišu da Nilović ima sreće: