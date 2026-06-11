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Javnost treba da zna šta se dešavalo u toj porodici i toj školi, kao i sve vezano za taj stravičan zločin! Mislim da je u sredu deo te atmosfere mogao da se vidi. Dobro je da svaki roditelj u Srbiji ima priliku da odmeri i oceni ponašanje roditelja dečaka ubice, kako bi sprečili da se u njihovoj kući desi nešto slično, rekla je juče advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, koja zastupa porodice oštećene u slučaju masovnog ubistva u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, a govoreći o Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloletnog ubice.

Zora Dobričanin Nikodinović Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, prekjuče su u Višem sudu u Beogadu održane završne reči pred presudu Kesmanovićima, čije je izricanje zakazano za 18. jun. U sredu je ovo suđenje prvi put bilo otvoreno za javnost.

- Vladimir Kecmanović je samo dva puta tokom celog suđenja zaplakao, čak nije zaplakao ni kada su prikazivane fotografije nakon ubistva devetoro dece i Dragana. Rasplakao se samo kada je njegov sin pomenuo njegovo ime i rekao da je oružje njegovo, i rasplakao se u sredu kada je najavljeno da će javnost ući u sudnicu. Nikada se nije rasplakao nad sudbinom roditelja čija su deca ubijena, nikada nije pomislio kako je njima - rekla je advokatica, gostujući na K1 televiziji.

1/7 Vidi galeriju MIljana Kecmanović sa advokatima došla na suđenje Foto: Marko Karović

Tokom suđenja, kako je dalje rekla Zora Dobričanin Nikodinović, otvoreno je i pitanje digitalnih sadržaja kojima je ubica bio izložen, kao i porodičnog okruženja u kojem je odrastao. Ona je ocenila da je sve to uznemirujuće.

- Ono što je meni poražavajuće i što ne mogu da prihvatim jeste činjenica da ne poznajem roditelje koji odu na posao ili izađu iz kuće, a da ne uđu u sobu svog deteta. Vladimir Kecmanović odlazi na posao i ne ulazi u sobu svoje dece, ni da ih vidi, a kamoli da ih poljubi. To je za sve nas bilo katastrofalno suočavanje sa takvom činjenicom - rekla je advokatica i nastavila:

Vladimir Kecmanović Foto: Privatna Arhiva

- Zamislite porodicu koja ima kameru u dnevnoj sobi i koja primeti da je kamera zamračena, pa umesto da dođe kući i proveri šta se dešava, samo pozove dete da ga pita. Potom dođu kući i od 1. do 3. maja nijednom ne pogledaju snimke, a da jesu, mogli su da vide šta dečak radi i da ga spreče. Oni su dostavili snimak iz streljane na kojem se vidi da dečaka obučava vlasnik streljane u prisustvu oca i da je taj snimak sačuvan na tri nosača podataka. Zašto? Možda snimate da bi to moglo ponovo da se gleda, možda snimate jer ste srećni zbog toga, pa želite time da se pohvalite, a možda na taj način pravite sebi alibi. Možda postoji i neki drugi razlog.

Zastupnica oštećenih porodica se osvrnula i na poruke koje su, kako se moglo čuti u sudnici, razmenjivali ubica i njegova majka Miljana.

- Zamislite da majka kaže sinu: "Je** se, sine", a on odgovara: "Mrzim te". Tu su i poruke u kojima majka govori da je njegovo ponašanje prema sestri nedopustivo. Problemi su gurani pod tepih - kazala je Zora.

Za K1 govorio je i Anđelko Aćimović, otac ubijene devojčice Angeline, koji je istakao da su Kecmanovićima svi krivi, a da su samo oni žrtve. On se osvrnuo i na dokumentaciju koju je odbrana iznosila pred sudom, ocenjujući da se odgovorno roditeljstvo ne može dokazivati diplomama i sertifikatima.

1/10 Vidi galeriju Anđelko Aćimović Foto: Kurir Televizija, Petar Aleksić

- Bilo je istovremeno teško i pomalo apsurdno gledati kako donose diplome sa raznih kurseva, što je izazvalo i žaljenje, smeh i neku dodatnu težinu. Time su želeli da sudiji pokažu da su brinuli o detetu. Međutim, sve možete da platite, ali vaspitanje ne. Oni su ljudi koji sami nemaju osećaj za neke osnovne vrednosti i to nisu mogli ni da prenesu svom detetu. Misle da su uradili sve zato što su nešto kupili ili omogućili, ali ne vide gde su zaista pogrešili - zaključio je otac žrtve.

Podsetimo, Vladimir Kecmanović se tereti za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti i za zanemarivanje deteta, dok se njegova žena tereti za zanemarivanje deteta. Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tražio je za Kecmanoviće maksimalne kazne, ističući da za njih nema olakšavajućih okolnosti.