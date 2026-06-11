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Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da bivšem načelniku PU za grad Beograd Veselinu Miliću, produži pritvor za još 30 dana, jer mu pritvor ističe narednog vikenda. Pored njega, produženje pritvora predloženo je za još šestoro osumnjičenih, u istrazi koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića, Baje u restoranu "27" 12. maja 2026., a kojima takođe ističe pritvor ranije određen u trajanju od 30 dana.

- Predlog za produženje pritovora Saši V. i Mariu S. podnet je zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

1/7 Vidi galeriju Uviđaj na Senjaku Foto: MUP/VJT BG

U odnosu na Veselina Milića, kako se navodi, predloženo je produženje pritvora da ne bi uništio, sakrio, izmenio ili falsifikovao dokaze ili tragove krivičnog dela.

Tužilaštvo je takođe navelo i da traži produženje pritvora i za Danku V, suprugu Saše V. osumnjičenog kao direktnog izvršioca Nešovićevog ubistva, "jer je za krivično delo koje joj se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka".