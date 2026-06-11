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Pred Posebnim odeljenjam za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušana su trojica pripadnika Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd, kao i direktor ugostiteljskog lokala "Steak and Wine Bar" zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela, nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došto do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra 2025. godine.

Osumnjičeni zamenik komandanta Intervente jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd Mitar J, pomoćnik komandanta te jedinice Jugoslav S. i vođa interventnog tima Nenad S. su negirali izvršenje krivičnog dela i izneli su svoje odbrane.

Direktor pomenutog ugostiteljskog objekta Darko Ž. se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima

Jugoslavu S. i Nenadu S. odredi pritvor odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

U odnosu na Darka Ž. predloženo je određivanje pritvora da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, dok će prema Mitru J. biti predložena mera zabrane napuštanja stana sa elektronskim nadzorom.

Komandant Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd Dušan N. i vođa interventnog tima Nikola K. saslušani su juče, a sudija za prethodni postupak im je na predlog tužilaštva odredio pritvor do 30 dana.

Dušanu N, Mitru J. i Jugoslavu S. na teret se stavlja krivično delo Trgovina uticajem u saizvršilaštvu.

Vođama interventnog tima navedene Interventne jedinice Nenadu S. i Nikoli K. na teret se stavlja po jedno krivično delo Zloupotreba službenog položaja, dok se direktor ugostiteljskog lokala Darko Ž. tereti krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Saša V. biće naknarno saslušan zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, jer se već nalazi u pritvoru koji mu je određen odlukom suda u drugom predmetu u kojem se tereti za izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo.

Dušan N. Foto: MUP Srbije

Postoje osnovi sumnje da su Dušan N, Mitar J. i Jugoslav S. 5. novembra 2025. godine u periodu između 18 i 19 časova koristeći svoj službeni položaj i stvarni uticaj, posredovali na osumnjičene Nenada S. i Nikolu K. da ne izvrše službenu radnju koja se mora izvršiti.

Sumnja se da su, sedeći u istoj kancelariji, od strane NN “šefa” obavešteni da je u ugostiteljskom objektu “Steak and Wine Bar” došlo do tuče, a u toku tuče i do pucanja iz vatrenog oružja, pa su se dogovarali o vršenju uticaja na sebi podređene vođe interventnih timova Nenada S. i Nikolu K, pozivajući ih na telefon i saopštavajući im koje radnje da ne preduzimaju, odnosno da ne obaveste uviđajnu ekipu, da ne obezbede lice mesta radi vršenja uviđaja, da se ne vrši uviđaj i prikupljanje dokaza za izvršeno krivično delo, da se o događaju ne obavesti nadležno javno tužilaštvo i da se događaj prikaže kao verbalna rasprava i obična kafanska tuča.

Nakon toga je, kako se sumnja, Dušan N. umesto uviđajne ekipe, pozvao načelnika PS Voždovac kojem je saopštio da je u tom lokalu došlo do obične kafanske tuče u kojoj su se dva lica pobila i da ne mora da se radi uviđaj, niti preduzimaju bilo kakve druge policijske radnje, ne govoreći mu da je kritičnom prilikom došlo i do upotrebe vatrenog oružja.

Nenad S. i Nikola K. se sumnjiče da nakon dolaska u ugostiteljski objekat “Steak and Wine Bar”, kao vođe timova Interventne jedinice po službenom nalogu, suprotno Zakonu o policiji, Uredbi o specijalnoj i posebnim jedinicama policije i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta MUP RS, po saznanju da je u tom lokalu došlo do tuče i pucanja iz vatrenog oružja, nisu obavestili uviđajnu ekipu radi izlaska na lice mesta radi vršenja uviđaja, te nisu obavestili nadležnog javnog tužioca o događaju, nisu obezbedili lice mesta radi vršenja uviđaja, nisu uzeli izjave prisutnih građana, očevidaca događaja, nisu popunili obrazac za lica koja su tom prilikom bila legitimisana, nisu evidentirali ovaj događaj, niti su preduzeli druge radnje koje su po zakonu bili dužni da preduzmu.

Na taj način su pribavili korist Saši V. u vidu nepodnošenja krivične prijave za krivično delo Izazivanje opšte opasnosti i krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a licu sa nadimkom “Runjo” naneli štetu onemogućavanjem da svoja prava, kao oštećeni, ostvari u sudskom postupku.

Foto: Ilija Ilić

Darko Ž. se sumnjiči da je kao odgovorno lice - direktor ugostiteljskog objekta “Steak and Wine Bar” svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, jer nakon tuče i pucnjave iz vatrenog oružja u tom lokalu nije prijavio izvršenje krivičnog dela, iako je istom prisustvovao.

Takođe, prikrivanjem tragova je pomogao učiniocu krivičnog dela da ne bude otkriven, na taj način što je najpre policijskim službenicima PS Voždovac, koji su izašli na lice mesta, prikazao da rupa na staklu potiče od ranije, a ne od predmetnog događaja i rekao im da u lokalu nije bilo čak ni tuče, već samo verbalne rasprave, iako je prisustvovao kritičnom događaju.

Potom je svojim zaposlenima naložio da očiste lice mesta kako bi sakrio tragove izvršenja krivičnog dela, da bi narednog dana zamenio i staklo koje je oštećeno ispaljenim projektilom, a u periodu do 8. novembra 2025. godine je izvršio brisanje snimaka sa video nadzora iz objekta.

Na zahtev policijskih službenika, istima je potom predao risiver sa obrisanim snimcima, uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Saša V. se sumnjiči da je 5. novembra 2025. godine oko 18 časova upotrebom vatrenog oružja, izazvao opasnost za život i telo ljudi, na taj način što je, nakon verbalne rasprave i tuče sa licem sa nadimkom “Runjo”, iz pojasa izvukao pištolj marke “Glok” model 17 pete generacije, za koji nije imao dozvolu za nošenje izdatu od strane nadležnog organa i iz istog pucao u lokalu u kojem se u tom momentu nalazio veći broj gostiju, pri čemu je ispaljeni projektil probio staklo na vratima pomenutog lokala.