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Sestra Smiljane Radovanović (27), planinarke iz Srbije koja je poginula na Prokletijama nakon pada sa litice, oprostila se od nje potresnom objavom na društvenim mrežama.

U svojoj objavi navela je da je Smiljana, prema njenim saznanjima, neposredno pre tragedije pomogla jednom od članova grupe.

"Moja sestra Smilja je svoj život dala spasavajući tuđi. Kada je planinar iz njene grupe dobio napad panike na steni i tražio da mu se dobaci uže, ona mu je dobacila svoje. Tako je ostala bez svog osiguranja, malo pre vrha", napisala je sestra stradale devojke, a prenosi Mondo.

Ona je potom opisala Smiljanu kao izuzetno hrabru, plemenitu i talentovanu osobu, navodeći da je za svojih 27 godina ostvarila više nego što mnogi uspeju tokom celog života.

1/7 Vidi galeriju Smiljana osvajala najviše vrhove Foto: Društvene Mreže

U njenih 27 godina je stalo toliko života, koliko neko ne proživi ni za 100. Knjiga može da se napiše, film da se snimi. Čega god se latila, bila je u tome najbolja - navela je između ostalog.

Avanturista

Sestra je istakla da je Smiljana bila strastveni ljubitelj prirode, planinarenja i avantura, ali i osoba koja je uvek vodila računa o bezbednosti.

"Neustrašiva je bila. Hajde da vozimo kajake na minus dva, da idemo na feratu, da prelazimo planinski potok jer kad ćemo, ako ne sad. A istovremeno je bila vrlo pažljiva i odgovorna. 'Ne brinite, ja nikad ne napravim sledeći korak, ako on nije bezbedan", napisala je.

Na kraju se od sestre oprostila dirljivim rečima.

1/8 Vidi galeriju Smiljana osvajala najviše vrhove Foto: Društvene Mreže

"Vidimo se jednog dana, draga moja Smiljo. A do tada, baci po koji pogled odozgo i pomisli ponekad na nas", poručila je.

Podsetimo, Smiljana Radovanović nastradala je tokom planinarenja na Prokletijama kada je pala u provaliju. Njeno telo pronađeno je nakon višednevne potrage koju su otežavali loši vremenski uslovi. Prema ranijim informacijama, sa njom su u trenutku nesreće bila dvojica planinara koja su prijavila njen nestanak.

"Niko nije imao takvu sestru"

U oproštajnoj poruci sestra je takođe navela da su bile nerazdvojne od detinjstva i da će joj nedostajati zajednička putovanja, šale i uspomene koje su godinama stvarale.