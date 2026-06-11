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Pripadnik Sektora za vanredne situacije, vatrogasac-spasilac Luka Bogićević iz Vatrogasno-spasilačke jedinice u Šapcu, sprečio je jutros pokušaj razbojništva u ovom gradu.

Muškarac sa maskom na licu i kapuljačom na glavi ušao je u prodavnicu neposredno nakon Bogićevića, izvadio nož i od radnice zatražio da mu preda novac iz kase.

Reagujući prisebno i hrabro, vatrogasac-spasilac Bogićević suprotstavio se osumnjičenom, savladao ga i izgurao ga iz objekta. Policijski službenici su ubrzo identifikovali i priveli osumnjicenog.

Niije bilo povređenih, a novac nije otuđen.