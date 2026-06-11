HRABRI LUKA SAVLADAO NAORUŽANOG PLJAČKAŠA! Drama u Šapcu: Razbojnik uleteo u radnju, pogledajte kako je neustrašivi vatrogasac reagovao (VIDEO)
Pripadnik Sektora za vanredne situacije, vatrogasac-spasilac Luka Bogićević iz Vatrogasno-spasilačke jedinice u Šapcu, sprečio je jutros pokušaj razbojništva u ovom gradu.
Muškarac sa maskom na licu i kapuljačom na glavi ušao je u prodavnicu neposredno nakon Bogićevića, izvadio nož i od radnice zatražio da mu preda novac iz kase.
Reagujući prisebno i hrabro, vatrogasac-spasilac Bogićević suprotstavio se osumnjičenom, savladao ga i izgurao ga iz objekta. Policijski službenici su ubrzo identifikovali i priveli osumnjicenog.
Niije bilo povređenih, a novac nije otuđen.
Herojstvo ne počinje kada se oglasi sirena - ono je deo karaktera. Zato su vatrogasci-spasioci heroji ne samo tokom intervencija, već i u svakodnevnom životu, kada je potrebno stati u zaštitu drugih, navode iz MUP Srbije.