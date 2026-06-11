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Danas se dogodio incident u selu Pagaruša kod Mališeva kada je na autobus pucano iz oružja „kalašnjikov“.

Slučaj je za Gazetu ekspres potvrdila portparolka Policije za region Đakovice Vljera Krasnići.

„Oko 12.10 časova primili smo informaciju o napadu vatrenim oružjem na autobus u selu Pagaruša u Mališevu, nakon čega su nadležne policijske jedinice odmah reagovale i izašle na lice mesta“, rekla je Krasnići.

Osumnjičeni za napad je uhapšen i tom prilikom je zaplenjeno vatreno oružje.

„Kao rezultat toga, osumnjičeno lice je uhapšeno i, u koordinaciji sa državnim tužiocem, zadržano je u pritvoru 48 sati. Zaplenjeno je oružje tipa „AK-47“. U ovom incidentu nije bilo povređenih, a slučaj je pokrenut kao ‘teško ubistvo u pokušaju’ i trenutno je u fazi istrage“, saopšteno je.

Kurir.rs/Kosovo Online

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