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Muškarac S. R. (39) ubijen je večeras oko 19.30 časova ispred svoje porodične kuće u Paraćinu.

Prema prvim informacijama, do ubistva je došlo nakon kraće rasprave, kada je S. R. zadobio više ubodnih rana oštrim predmetom.

Na mesto događaja ubrzo su stigle policijske ekipe i hitna pomoć, ali povređenom muškarcu nije bilo spasa.

Uhapšen ubica

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je brzo pronađen i uhapšen i određeno mu je zadržavanje.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do zločina biće utvrđene daljom istragom.

Kurir.rs/Blic

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