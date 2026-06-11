Hronika
MUŠKARAC (39) UBIJEN U PARAĆINU ISPRED PORODIČNE KUĆE: Izboden posle kraće svađe, osumnjičeni za ubistvo odmah uhapšen
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Prema prvim informacijama, do ubistva je došlo nakon kraće rasprave, kada je S. R. zadobio više ubodnih rana oštrim predmetom.
Na mesto događaja ubrzo su stigle policijske ekipe i hitna pomoć, ali povređenom muškarcu nije bilo spasa.
Uhapšen ubica
Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je brzo pronađen i uhapšen i određeno mu je zadržavanje.
Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do zločina biće utvrđene daljom istragom.
Kurir.rs/Blic
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