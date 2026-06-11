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U selu Škrijelje kod Tutina večeras se dogodila tragedija u kojoj je život izgubio mladić (17) nakon što je tokom čišćenja lovačke puške došlo do njenog opaljenja, saznaje Tri K.

Prema dostupnim informacijama, mladić je čistio lovačku pušku kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, oružje opalilo. Projektil ga je pogodio direktno, a zadobijene povrede bile su kobne.

Uprkos svemu, sedamnaestogodišnjak je podlegao povredama nastalim usled ranjavanja.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće predmet dalje istrage nadležnih organa.

Kurir.rs/TriK

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