Slušaj vest

Muškarac Stanislav R. (39) ubijen je u četvrtak uveče ispred svoje kuće u paraćinskom naselju Staro selo, oko 19.20.

Osumnjičeni za ubistvo bio je poznanik žrtve, a svemu je navodno prethodila kratka svađa.

Stanislav R. izboden je nožem više puta u predelu grudi i preminuo je na licu mesta.

Kada je Hitna pomoć ubrzo stigla na lice mesta, mogla je samo da konstatuje smrt.

Telo žrtve poslato je na obdukciju, a na lice mesta izašao je i tužilac.

Kurir.rs/ Telegraf

Ne propustiteMUŠKARAC (39) UBIJEN U PARAĆINU ISPRED PORODIČNE KUĆE: Izboden posle kraće svađe, osumnjičeni za ubistvo odmah uhapšen
POTVRĐENA PRESUDA ALIJI BALIJAGIĆU! 40 godina zatvora za ubistvo Jovana i Milenke Madžgalj!
BALKANSKA KRV TEČE ULICAMA BARSELONE! JUČE UBIJEN JOŠ JEDAN PRIPADNIK CRNOGORSKOG KLANA?! Najnoviji detalji istrage surove likvidacije, pronađen važan trag!
MUŠKARCA S KOJIM JE ŽIVEO UBO 18 PUTA U SRCE! Suđenje za jeziv zločin u Novom Sadu, Bogoljubu preti doživotna robija!