Kada je Hitna pomoć ubrzo stigla na lice mesta, mogla je samo da konstatuje smrt.
užas
OVO JE STANISLAV (39) KOJI JE BRUTALNO UBIJEN ISPRED KUĆE U PARAĆINU: Poznanik ga izbo u grudi, svemu prethodila svađa
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Muškarac Stanislav R. (39) ubijen je u četvrtak uveče ispred svoje kuće u paraćinskom naselju Staro selo, oko 19.20.
Osumnjičeni za ubistvo bio je poznanik žrtve, a svemu je navodno prethodila kratka svađa.
Stanislav R. izboden je nožem više puta u predelu grudi i preminuo je na licu mesta.
Kada je Hitna pomoć ubrzo stigla na lice mesta, mogla je samo da konstatuje smrt.
Telo žrtve poslato je na obdukciju, a na lice mesta izašao je i tužilac.
Kurir.rs/ Telegraf
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