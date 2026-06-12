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U istrazi ubistva koje se pre dva dana dogodilo u centru Barselone, prema pisanju španskih medija, dogodio se potpuni obrt pošto je utvrđeno da je na sred ulice ubijen rođen brat irske sportske zvezde. Identitet ubijenog, zbog zaštite porodice, za sada nije objavljen ali je otkriveno da je reč o muškarcu starom 36 godina, rodom iz Dablina. I dalje se, međutim sumnja da je motiv rat kavačkog i škaljarskog klana.

Ubica iz Barselone Foto: Printscreen/metropoliabierta.elespanol.com

- Identitet žrtve uneo je potpuni obrt u dosadašnju istragu. Žrtva je 36-godišnji muškarac iz Irske. Reč je o rođenom bratu veoma poznate irske sportske zvezde. Jedan pravac istrage o motivu zločina je sumnja u njegovu povezanost sa balkanskom mafijom. Iako je utvrđeno da žrtva nije državljanin Srbije, kako se verovalo, katalonska polciija proverava da li je ubijeni brat međunarodno poznatog sportiste radio za škaljarski ili kavački klan i bio povezan sa švercom droge - navode španski mediji i objašnjavaju da je istražiteljima dobro poznata povezanost irskih kriminalnih grupa sa balkanskim kartelima u toj državi.

Irski mediji, inače, navode da je rođeni brat žrtve bivši igrač Premijer lige i da je proslavio tu državu.

Zločin se, podsetimo, dogodio u sredu oko 10 sati ujutru u centru Barselone. Ubica, kog su snimile kamere, prišao je žrtvi s leđa naočigled brojnih prolaznika i pucao mu u glavu a potom pobegao s mesta zločina. Pištolj, biciklistička kaciga koju je nosio kao i mobilni telefon pronađeni su ubrzo na autobuskoj stanici.

Mario Đolović Foto: Društvene Mreže

- Ubistvo se dogodilo u sred dana, pred brojnim svedocima a hladnokrvnost kao i način izvršenja, ukazuju da je reč o plaćenoj likvidaciji - otkrili su španski mediji u kom pravcu ide istraga.