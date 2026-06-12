PRODAVALI LAŽNE DIPLOME PRAVNOG, UČITELJSKOG I MEDICINSKOG FAKULTETA: Za osam meseci napravili 120 falsifikata, i zaradili više od 20 miliona dinara
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da su u tom tužilaštvu saslušani organizator i pripadnici kriminalne grupe koja se sumnjiči da je napravila i prodala više od 120 falsifikovanih sredočanstava i diploma srednjih, visokih škola, kao i fakulteta!
- U Javnom tužilaštvu za organizovni kriminal saslušani su B.D., organizator organizovane kriminalne grupe koja je osnivač i direktor privatne Srednje škole „Nikola Tesla“ u Novom Pazaru, kao i tri pripadnika I.P., V.Đ. i M.N. Osumnjičeni se terete da su u vremenskom periodu od oktobra prošle do juna ove godine izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i krivično delo falsifikovanje isprave u produženom trajanju - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Ova organizovana kriminalna grupa, kako se dodaje, delovala je tako što je u ilegalnoj štampariji na teritoriji Beograda napravila više od 120 lažnih, falsifikovanih dokumenata - svedočanstva, diploma raznih srednjih, viših i visoko školskih ustanova, uverenja o položenim ispitim, čime su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 20 milina dinara.
- Dokumenta su prodavali zainteresovanim licima za iznose od 500 do 3.500 evra. Između ostalog, reč je o uverenjima i diplomama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Rudarsko -Geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - saopšteno je iz JTOK.