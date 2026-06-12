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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da su u tom tužilaštvu saslušani organizator i pripadnici kriminalne grupe koja se sumnjiči da je napravila i prodala više od 120 falsifikovanih sredočanstava i diploma srednjih, visokih škola, kao i fakulteta!

- U Javnom tužilaštvu za organizovni kriminal saslušani su B.D., organizator organizovane kriminalne grupe koja je osnivač i direktor privatne Srednje škole „Nikola Tesla“ u Novom Pazaru, kao i tri pripadnika I.P., V.Đ. i M.N. Osumnjičeni se terete da su u vremenskom periodu od oktobra prošle do juna ove godine izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i krivično delo falsifikovanje isprave u produženom trajanju - navodi se u saopštenju tužilaštva.

1/6 Vidi galeriju Kriminalna grupa prodavala falsifikovane diplome Foto: MUP Srbije

Ova organizovana kriminalna grupa, kako se dodaje, delovala je tako što je u ilegalnoj štampariji na teritoriji Beograda napravila više od 120 lažnih, falsifikovanih dokumenata - svedočanstva, diploma raznih srednjih, viših i visoko školskih ustanova, uverenja o položenim ispitim, čime su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 20 milina dinara.