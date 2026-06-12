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Prava porodična drama odigrala se pre dva dana u Zemunu, kada je M. F. (38), nakon žestoke svađe sa ocem, demolirao kuću, a potom otišao i zapalio sopstveni automobil u Novogradskoj ulici.

Prema saznanjima, incidentu je prethodila verbalna rasprava koja je ubrzo eskalirala. M. F. je u besu počeo da lomi nameštaj i stvari po kući, a potom je izrekao jezive pretnje.

Prema nezvaničnim informacijama, on je pre odlaska iz kuće vikao da ide da zapali automobil, a nakon toga i da sebi oduzme život skokom u reku.

- Situacija je bila izuzetno napeta. Čovek je bio u vidno rastrojenom stanju. Nakon što je bes iskalio na stvarima u kući, seo je u automobil, odvezao se do Novogradske ulice i tamo ga namerno zapalio - navodi izvor upućen u slučaj.

Vatrogasne ekipe i policija su odmah alarmirane i upućene na lice mesta. Dok su vatrogasci lokalizovali požar na vozilu kako se vatra ne bi proširila na okolne objekte i parkirane automobile, policajci su krenuli u potragu za M. F. zbog pretnje samoubistvom.

Srećom, crni scenario je sprečen. Pripadnici policije su tridesetosmogodišnjaka locirali i savladali nedaleko od zapaljenog vozila.

M. F. je priveden i tereti se za krivično delo izazivanje opšte opasnosti, s obzirom na to da je paljenjem automobila na javnoj površini ugrozio bezbednost građana i imovine.

Kurir.rs/ Telegraf

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