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Kako je Kurir pisao, tokom iznošenja završnih reči u postupku protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića pred Višim sudom u Beogradu, Nikola Nikodinović, jedan od advokata porodica ubijene dece iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" izneo je sadržaj poruka koje su, prema njegovim navodima, pronađene tokom veštačenja telefona Miljane Kecmanović i njenog sina.

Kako je istaknuto u sudnici, deo prepiske datira iz 2020. godine, a sadržaj poruka izazvao je burne reakcije svih prisutnih, jer su neke od jezivih poruka poslate nekoliko meseci pre masakra.

Kakav odnos u porodici oslikava poruka sina upućena majci u kojoj on kaže da je mrzi, dok mu majka u jednoj od poruka uzvraća psovkom, za "Puls Srbije", govorila je Snežana Anđelić, psiholog.

- To vam govori da tu ne postoji neki bliski odnos. Roditelji i deca se svađaju, to je normalno, ali drugo je kada dete na takav način odgovara majci, i kada majka tako odgovori detetu.

Radi se o tome da to dete jednostavno nema zdrav odnos sa roditeljima i te poruke ukazuju na jednu destruktivnu porodicu, ma koliko to spolja delovalo kao stabilno okruženje - odličan đak, obrazovani roditelji, sve je izgledalo kao "super porodica", a ispod toga se krije ozbiljno psihičko zlostavljanje deteta - rekla je Anđelić.

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Foto: Kurir Televizija

Pritisak u porodici i posledice

Kako navodi, u porodici je postojao dugotrajan pritisak i visoka očekivanja, što je moglo uticati na ponašanje deteta i način na koji je ispoljavao svoje emocije.

- Dete je agresiju očigledno već ispoljavalo. Majka je bila preambiciozna, očekivala je savršen uspeh i takmičenja, i često su se koristile njegove diplome i pohvale da bi se pokazalo kako je on "sjajan". U stvari, to govori o konstantnom pritisku i nezdravoj ambiciji. On je morao da ima neke ventile, a taj odnos prema sestri je verovatno bio jedan od načina na koji se to ispoljavalo - kaže ona.

Dalje ocenjuje da poruke ukazuju na napet odnos između majke i deteta, uz dugotrajan emotivni pritisak i nerazumevanje u okviru porodične dinamike.

- Ove poruke pokazuju pritisak i tenziju. Kada majka kaže "ja sam ti majka" i "ne treba da me se stidiš", to ukazuje da postoji problem u odnosu. Dete se verovatno stidelo i izbegavalo kontakt. Ono što se kasnije dogodilo jeste destruktivan ishod dugotrajnog unutrašnjeg pritiska. Majka očigledno nije imala kapacitet da empatiše i razume dete, već je bila fokusirana na svoja očekivanja i nezadovoljstva - navela je.

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Foto: Petar Aleksić

- Na prvi pogled to deluje kao stabilna, “normalna” porodica, ali zapravo vidimo destruktivno okruženje i ozbiljan pritisak na dete. Nijedno dete ne dolazi do takvog ishoda bez dugotrajnog procesa.

Ovde se radi o godinama nagomilanih problema koji su doveli do tragičnog kraja - za emisiju "Puls Srbije", zaključila je Anđelić.

05:08
OD ZDRAVOG I NORMALNOG DETETA NAPRAVILI SU OZBILJNOG SOCIOPATU! Psiholog o šokantnim porukama između Miljane Kecmanović i njenog sina ubice iz Ribnikara Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs

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