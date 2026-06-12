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U selu Škrijelje kod Tutina sinoć je poginuo sedamnaestogodišnji mladić nakon što je, prema prvim informacijama, opalila lovačka puška koju je čistio. Mladić je preminuo na licu mesta, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ove tragedije.

Za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji govorio je Branko Bogdanović, autor sajta "Oružje Online".

Branko Bogdanović Foto: Kurir Televizija

Bezbedno čuvanje oružja i odgovornost vlasnika

Branko Bogdanović govorio je o tome koliko je opasno držati oružje u domaćinstvima u kojima borave deca i maloletnici, ko je odgovoran za njegovo bezbedno čuvanje i kako sprečiti ovakve nesreće.

- Nažalost, ovakve situacije se sve češće ponavljaju, bez obzira na to što im se pridaje velika pažnja. I rukovanje i čuvanje oružja, kao i odnos dece prema oružju, sada su u centru pažnje. Ovaj slučaj pokazuje da kod nas još uvek ne postoji dovoljna edukacija kada je u pitanju čuvanje i rukovanje oružjem. Moramo napomenuti da stalno imamo kritike na račun zakona, ali ja mislim da je zakon vrlo dobar i njime su propisana sva pravila koja garantuju bezbednost kada je u pitanju oružje. Dakle, nije u pitanju samo oružje, već i odnos ljudi prema oružju i edukacija. Ovaj slučaj je posebno tragičan jer je u pitanju dete jednog lovca. To je već mladić od 17 godina, koji i sam ima izvesna saznanja, ali mi znamo da su najstroža obuka i pravila rukovanja oružjem upravo kod lovaca - kaže Bogdanović i dodaje:

- Pitanje je kako je mladić uopšte došao do oružja, jer znamo da ono po zakonu mora biti zaključano i obezbeđeno. Drugo, jedan profesionalni lovac nikada ne bi smeo da ostavi oružje napunjeno tako da može doći do opaljenja. Još uvek ne znamo da li je sam mladić napunio pušku ili ne, ali to u svakom slučaju govori da je bio nedovoljno odgovoran, ali i nedovoljno obučen da bi uopšte mogao da pristupi takvom oružju, koje je dovelo do ove tragedije.

CRNA HRONIKA Foto: Kurir Televizija

Oružje nije stvar prestiža, već ozbiljne odgovornosti

Na pitanje da li je posedovanje oružja kod nas stvar prestiža ili interesovanja, Bogdanović kaže:

- Ne slažem se sa uvreženim mišljenjem da smo mi, kao nacija, fanovi oružja, jer samo način na koji se oružje čuva pokazuje da se ono ne ceni dovoljno, već da je često više stvar prestiža ili interesovanja. Kada govorimo o obuci, mislim da otac ne treba sam da obučava dete, jer, kao što sam rekao, ako je otac lovac i želi sina da uvede u taj sport, dovoljno je da ga uvede u lovačko društvo, gde će proći pravu obuku kod stručnjaka i gde će biti adekvatno osposobljen da zna kako da se ponaša prema oružju. Dakle, opet se sve svodi na odgovornost vlasnika oružja, koji mora da vodi računa kako o oružju, tako i o svojoj okolini, a prvenstveno o deci. Mora da zna da li im je oružje dostupno ili ne.





01:40 "Oružje mora biti zaključano": Stručnjak o tragediji u Škrijelju Izvor: Kurir televizija

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