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Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je rešenje kojim je prema okrivljenom V.M. produžio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana, saopšteno je iz suda.

 Podsetimo, reč je o bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću.

- Pritvor je prema okrivljenom V.M. produžen iz zakonskih razloga, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela - navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.

Aleksandar Nešović
Aleksandar Nešović Foto: Kurir

 Okrivljenom se, kako se dodaje, na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

 Kako je ranije saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, reč je o neprijavljivanju ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu 27 na Senjaku, koje se dogodilo 12. maja.

- Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja - navodi se.

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