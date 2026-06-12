OGLASIO SE VIŠI SUD U BEOGRADU: Veselinu Miliću produžen pritvor za još 30 dana
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je rešenje kojim je prema okrivljenom V.M. produžio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana, saopšteno je iz suda.
Podsetimo, reč je o bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću.
- Pritvor je prema okrivljenom V.M. produžen iz zakonskih razloga, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela - navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.
Okrivljenom se, kako se dodaje, na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.
Kako je ranije saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, reč je o neprijavljivanju ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu 27 na Senjaku, koje se dogodilo 12. maja.
- Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja - navodi se.