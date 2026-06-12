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Državljanka Srbije M. G. (40) podlegla je povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u blizini Nikšića.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 9.50 h na magistralnom putu Nikšić–Vilusi u mestu Kuside.

Kako javlja RTVNK, M. G. je bila na motociklu, a njen suvozač nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i životno je ugrožen.

Ona je preminula u nikšićkoj bolnici.

Motocikl se kretao iz pravca Vilusa ka Nikšiću i dolaskom u mesto Kuside prešao je preko uzdužne neisprekidane linije, nakon čega je došlo do pada motocikla na kolovoz.

Kurir.rs/RTCG

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