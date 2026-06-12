PRODUŽEN PRITVOR SAŠI VUKOVIĆU BOSKETU ZBOG UBISTVA BAJE NA SENJAKU: Sud saopštio zbog čega svi osumnjičeni ostaju iza rešetaka
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je rešenja kojima je prema okrivljenima S.V, M.S, D.V, N.L., D.S. i J.Ž. produžio pritvor, koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.
Među osumnjičenima su, podsetimo, Saša Vuković Boske i Mario S. koji se sumnjiče da su12. maja u restoranu 27 na Senjaku ubili Aleksandra Nešovića, zvanog Baja.
- Pritvor je prema okrivljenima S.V. i M.S. produžen iz zakonskih razloga, usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.
Pritvor je produžen i supruzi Saše Vukovića, Danki Vuković.
- Pritvor je prema okrivljenoj D.V. produžen iz zakonskih razloga, odnosno budući da je osnovano sumnjiva da je izvršila krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - dodaje se u saopštenju.
Pritvor je prema okrivljenima N.L. i D.S. produžen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.
Pritvor je prema okrivljenoj J.Ž. produžen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljena, u slučaju boravka na slobodi, ometati krivični postupak uticanjem na svedoke, kao i da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela.
- Okrivljenima S.V. i ostalima, na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu. Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja - dodaje se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.