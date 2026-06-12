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Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je rešenja kojima je prema okrivljenima S.V, M.S, D.V, N.L., D.S. i J.Ž. produžio pritvor, koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Među osumnjičenima su, podsetimo, Saša Vuković Boske i Mario S. koji se sumnjiče da su12. maja u restoranu 27 na Senjaku ubili Aleksandra Nešovića, zvanog Baja.

- Pritvor je prema okrivljenima S.V. i M.S. produžen iz zakonskih razloga, usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

Uhapšeni bračni par Foto: MUP VJT, Facebook

Pritvor je produžen i supruzi Saše Vukovića, Danki Vuković.

- Pritvor je prema okrivljenoj D.V. produžen iz zakonskih razloga, odnosno budući da je osnovano sumnjiva da je izvršila krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - dodaje se u saopštenju.

Pritvor je prema okrivljenima N.L. i D.S. produžen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Pritvor je prema okrivljenoj J.Ž. produžen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljena, u slučaju boravka na slobodi, ometati krivični postupak uticanjem na svedoke, kao i da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela.