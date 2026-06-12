Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je rešenja kojima je prema okrivljenima S.V, M.S, D.V, N.L., D.S. i J.Ž. produžio pritvor, koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Među osumnjičenima su, podsetimo, Saša Vuković Boske i Mario S. koji se sumnjiče da su12. maja u restoranu 27 na Senjaku ubili Aleksandra Nešovića, zvanog Baja.

- Pritvor je prema okrivljenima S.V. i M.S. produžen iz zakonskih razloga, usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

boske.jpg
Uhapšeni bračni par Foto: MUP VJT, Facebook

Pritvor je produžen i supruzi Saše Vukovića, Danki Vuković.

 - Pritvor je prema okrivljenoj D.V. produžen iz zakonskih razloga, odnosno budući da je osnovano sumnjiva da je izvršila krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - dodaje se u saopštenju.

 Pritvor je prema okrivljenima N.L. i D.S. produžen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Pritvor je prema okrivljenoj J.Ž. produžen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljena, u slučaju boravka na slobodi, ometati krivični postupak uticanjem na svedoke, kao i da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela.

 - Okrivljenima S.V. i ostalima, na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu.  Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja - dodaje se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.

Ne propustiteHronikaOGLASIO SE VIŠI SUD U BEOGRADU: Veselinu Miliću produžen pritvor za još 30 dana
WhatsApp Image 2025-03-26 at 10.15.jpg
HronikaSASLUŠANI POLICAJCI IZ JEDINICE ZA ZAŠTITU SVEDOKA U SLUČAJU UBISTVA NEŠOVIĆA Oglasilo se Tužilaštvo: Sumnja se da je ovo bila njihova uloga u zločinu
WhatsApp Image 2026-05-22 at 19.44.28.jpeg
HronikaUVIĐAJ TRAJAO CELU NOĆ, NASTAVLJA SE I SADA: Evo šta se dešava ispred restorana u kom je ubijen Aleksandar Nešović, veliki broj čuvara reda na terenu
Senjak Aleksandar Nešović
HronikaPOGLEDAJTE KAKO IZGLEDA UVIĐAJ NA LICU MESTA Otvorene šahte na Senjaku, forenzičari stigli sa detektorima, slučaj dobio NOVE RAZMERE
collage copy.jpg