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Odbegli bivši crnogorski policajac Ljubo Milović osuđen je danas u Višem sudu u Podgorici na četiri godine zatvora, dok je njegov nekadašnji kolega Marko Novaković kažnjen sa sedam godina zatvora zbog toga što su 2020. vođi kavačkog klana Radoju Zviceru odavali podatke o kretanju šefa suprotstavljenog škaljarskog klana, Jovana Vukotića.

Prema navodima presude, Zvicer je određivao uloge pripadnicima kriminalne organizacije, odlučivao ko će biti meta napada, a preko Milovića i Novakovića nalagao praćenje Vukotića.

Ovo je inače prva presuda Miloviću, protiv kog se u Višem sudu u Podgorici vodi više postupaka, a pred Specijalnim sudom u Beogradu mu se sudi za pranje para.

Specijalno državno tužilaštvo teretilo je Novakovića da je, kao službenik Uprave policije – Odjeljenja bezbednosti Kotor, zloupotrebom službenog položaja, Miloviću preko Skaj aplikacije dostavljao raspoloživa saznanja i policijske informacije o kretanju vođe suprotstavljene škaljarske kriminalne grupe, sada pokojnog Jovana Vukotića.

Vukotića pratili po nalogu Zvicera Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija, Printscreen

Milović je te podatke, potom, takođe preko Skaja prosleđivao Radoju Zviceru.

Dvojica optuženih bivših policajaca su tako, obrazložio je danas sudija, tokom 2020. godine, u dva navrata, pomogli Zviceru u pokušaju Vukotićevog ubistva.

Novaković je, kako se navodi u presudi, 26. avgusta 2020. godine obavestio Milovića da je u Kotoru zaustavljeno blindirano vozilo u kojem se nalazio Vukotić, te da je bio plan da se on sprovede u kotorsku policiju kako bi se od njega prikupila obavještenja.

U tome je Zvicer, sudeći po danas izrečenoj presudi, video priliku za likvidaciju vođe suprotstavljenog kriminalnog klana.

- Hoću li slati kamikazu…- pitao je tada Zvicer Milovića.

1/7 Vidi galeriju Jovan Vukotić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen/ Instagram, Prinstcreen

Međutim, plan im je propao jer se Vukotić kratko zadržao u zgradi policije.

Plan “kavčana“ da ubiju sada pokojnog vođu škaljaraskog klana, kako je potvrđeno presudom, propao je i 21. oktobra 2020. godine. Tada je, prema spisima iz ovog predmeta ispred zgrade kotorske policije trebalo da puca Nikšićanin Petar Mujović.

Mujoviću plan, međutim, nije uspeo jer je uhapšen na lokaciji na kojoj je trebalo da počini to krivično delo i policija je tada kod njega pronašla repetirani pištolj.