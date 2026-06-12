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Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojom je Damjan Gvozdenović (24) bio osuđen na 10 godina zatvora zbog toga što je u noći izmešu 23. i 24. februara 2022. u Rakovici, sa maskom Gavrila Principa na licu nožem ubio vršnjaka Aleksandra Tatalovića (21). Ovaj sud, kako se navodi u odluci, usvojio je žalbe i tužilaštva i okrivljenih i naložio novo suđenje.

- Osnovano se žalbom javnog tužioca ukazuje da je prvostepeni sud bio dužan da sagleda sve povrede koje je oštećeni zadobio u događaju radi formiranja kompletne slike, a što bi eventualno moglo biti od uticaja, kako na pravnu kvalifikaciju krivičnog dela koje mu se stavlja na teret, tako i na odluku o krivičnoj sankciji, budući da je prvostepeni sud prilikom odmeravanja kazne, kao otežavajuće okolnosti svakako cenio i to što je okrivljeni, nastavio da ubada oštećenog i nakon pada - navodi se u odluci Apelacionog suda u Beogradu.

Aleksandar Tatalović Foto: Printskrin Fejsbuk

Kobne noći, kako se navodilo u ukinutoj presudi Gvozdenović je prikrivajući identifikaciju pozvao sa svog mobilnog telefona više puta pozivao S. A. sa kojom je od januara 2022. bio u emovitvnoj vezi, a koja je u to vreme bila u društvu Tatalovića.

- Prvobitno joj upućujući nerazgovetne reči, nakon čega se na sledeći telefonski poziv okrivljenog Gvozdenovića koji je ubrzo usledio javio pokojni i rekao da se predstavi i da kaže zbog čega zove, nakon čega se veza prekinula. Prilikom sledećeg poziva koji je takođe ubrzo usledio Gvozdenović se obratio oštećenom rečima: „Hajde doprati devojku kući" kada je S.A. prepoznala glas svog bivšeg mladića i to rekla oštećenom Tataloviću. Oštećeni Tatalović, S.A. i R.U. koji im se u međuvremenu pridružio dovezli ispred zgrade u kojoj stanuju okrivljeni i S.A. kada je S.A. primila poslednji poziv od Gvozdenovića koji je pitao: „Gde ste, dođite do podruma" - navodilo se u presudi.

Oko 22.30 sati, kada su izašli iz automobila i krenuli iza zgrade, gde ih je čekao okrivljeni, Tatalović je krenuo napred i obratio se okrivljenom rečima: „Evo dolazim, nemam ništa kod sebe, hajde da rešimo problem", ali mu okrivljeni nije odgovorio već mu je prišao i neočekivano, nožem koji je držao u ruci naneo povrede.

Nesrećni mladić, zbog zadobijenih povreda, preminuo je 24. februara 2022. Gvozdenović je šest meseci bio u bekstvu, nakon čega je uhapšen.

Inače, Gvozdenović je ranije pred sudom priznao da je ubio vršnjaka zbog devojke, ali je tvrdio u svojoj odbrani da je zločin počinio u stanju teške alkoholisanosti i da se ne seća ubistva. On je, tokom suđenja, u dva navrata izjavio saučešće porodici ubijenog i kajanje, navodeći da to govori iskreno, a ne da bi uticao na sud.