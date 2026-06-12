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Pripadnik Sektora za vanredne situacije, vatrogasac spasilac Predrag Lukić sa prijateljem je sinoć oko 20.30 sati spasio vozača jednog beogradskog taksija koji je brutalno pretučen. Prema nezvaničnim informacijama, on je bio u taksiju čijeg vozača je pratio "mercedes", koji ih je potom prestigao, a onda je usledila strašna drama.

Nezvanično, sve se događalo sinoć oko 20.30 sati na Vračaru u blizini Južnog bulevara.

- Kada je taksi pokušao da skrene iz Južne bulevara u Nebojšinu ulicu došlo je do prvog konflikta među vozačima taksija i "mercedesa". Tada je vozač "mercedesa" svirao i odmahivao rukom vozaču taksija gde mu je ovaj uzvratio upotrebom sirene - kaže izvor.

Međutim, to je bio samo početak drame. Vozač "mercedesa" je nastavio da prati taksi, svira, amblenduje, a kada je vozilo u kojem je bio vatrogasac spasilac, stiglo na lokaciju, pored njih se odmah zaustavio "mercedes".

- Iz "mercedesa" je izašao muškarac koji je prišao vozaču i kroz otvoreni prozor počeo da ga udara pesnicom u glavu. Vozač taksija je pokušao da se brani i da izađe iz vozila ali mu napadač nije dozvolio već uporno nogom udarao u vrata vozila. U nekom trenutku vozač taksija je izašao iz vozila, ušli su u fizički obračun gde je vozač "mercedesa" uhvatio u kragnu vozača taksija i udarao ga u potiljak glave - navodi izvor.

Kako se saznajemo, u tom trenutku su iz vozila izašli Predrag Lukić, vatrogasac spasilac i njegov prijatelj i ugledali vozača taksija kako leži u nesvesti na zemlji a da ga vozač "mercedesa" neprestano udara.

- Tada je prišao vatrogasac sa prijateljem i razdvojio nasilnika od pretučenog muškarca. Lukić je savladao napadača i oborio ga je na zadnju stranu taksija, a potom je sa prijateljem pozvao hitnu pomoć i policiju - kaže izvor.