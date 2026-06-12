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NOVI PAZAR – Težak i brutalan napad dogodio se danas oko 15:26 časova u Ulici Ruđera Boškovića u Novom Pazaru, kada je grupa od četiri maskirane osobe, sa kacigama na glavama, upala u poslovni objekat poznatog novopazarskog privrednika I.D. i tom prilikom mu nanela teške telesne povrede.

Prema informacijama, napadači su došli na četvorotočkašima (ATV vozilima), a nadzorne kamere zabeležile su njihov dolazak neposredno pre napada. Kako se nezvanično saznaje, jedan od napadača bio je naoružan pištoljem, dok su ostali kod sebe imali metalne šipke i druge tvrde predmete kojima su, prema navodima izvora, nasrnuli na vlasnika radnje i njegovog zaposlenog.

I.D, koji je poznat kao vlasnik firme za grejanje na pelet, kao i specijalizovane mehaničarske radionice za brdska i terenska vozila, zadobio je izuzetno teške povrede i lekari se bore za njegov život, koji je nakon ukazane pomoći hitno transportovan prema Kliničkom centru Kragujevac radi daljeg lečenja. U napadu je teško povređen i njegov radnik.

Prema rečima očevidaca, napad je trajao svega nekoliko minuta, nakon čega su se napadači udaljili sa mesta događaja koristeći četvorotočkaše kojima su i došli. Na mestu događaja ubrzo su stigle jake policijske snage, koje su obavile uviđaj i pokrenule opsežnu istragu s ciljem identifikacije i pronalaska svih učesnika ovog napada.

Kako se nezvanično saznaje, teško povređeni I.D. je, dok je još bio pri svesti, policijskim službenicima navodno izjavio da sumnja da iza napada stoji E.A. iz Novog Pazara, vlasnik lanca butika koji posluju u Novom Pazaru, Beogradu i drugim gradovima Srbije. Ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene, a nadležni organi nisu saopštili identitet eventualnih osumnjičenih niti su izneli detalje istrage.

Prema nezvaničnim informacijama, policijske snage nalaze se ispred porodične kuće E.A. u Novom Pazaru, gde se vrše pretresi u okviru istrage brutalnog napada na I.D. Izvori navode da istražitelji tragaju za predmetima koji bi mogli biti povezani sa ovim slučajem, uključujući i vatreno oružje koje je, prema iskazima svedoka, korišćeno tokom napada. Zvanične potvrde ovih navoda za sada nema, a policija se nije oglašavala povodom detalja istrage.