Muž i žena pronađeni su sa posekotinama na telu u blizini vrtića na Belim vodama, a prema nezvaničnim informacijama sumnja se na samopovređivanje.
Hronika
STRAŠNA SCENA NA ULICI U BEOGRADU: Muž i žena nađeni blizu parka sa POSEKOTINAMA po telu
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Muž i žena nađeni sa posekotinama na telu u blizini vrtića na Belim vodama. Sumnja se da su povrede sami sebi naneli.
Sumnja se da su porodični problemi motiv ovog jezivog događaja.
Oboje su bili u alkoholisanom stanju.
Ekipa Hitne pomoći izašla je na lice mesta, a lekar je konstatovao lake telesne povrede u vidu rasekotina na rukama kod muškarca (24), a kod žene (26) na rukama i glavi.
Kurir.rs/Telegraf
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