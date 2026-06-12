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Muž i žena nađeni sa posekotinama na telu u blizini vrtića na Belim vodama. Sumnja se da su povrede sami sebi naneli.

Sumnja se da su porodični problemi motiv ovog jezivog događaja.

Oboje su bili u alkoholisanom stanju.

Ekipa Hitne pomoći izašla je na lice mesta, a lekar je konstatovao lake telesne povrede u vidu rasekotina na rukama kod muškarca (24), a kod žene (26) na rukama i glavi.

Kurir.rs/Telegraf

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