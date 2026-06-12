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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su J. M. (50) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Foto: MUP Srbije

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, pronašla više kutija sa oko milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci i oko 5.000 boksova različitih marki cigareta.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.