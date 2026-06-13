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U udesu rano jutros u Kragujevcu teško su povređene dve osobe. Prema još uvek nepotvrđenim informcijama, dvojica mlađih muškaraca zadobila su teže povrede u saobraćajnoj nesreći koja se oko 4 sata dogodila u Beogradskoj ulici u kragujevačkom naselju Jabučar.

Putničko vozilo "audi" zakucalo se u banderu u Beogradskoj ulici, koja je na tom delu jednosmerna. Udes se dogodilo neposredno posle skretanja sa sušičkog nadvožnjaka koji je u rekonstrukciji. Po svemu sudeći, najverovatniji uzrok nesreće je neprilagođena brzina.