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Već dva dana učenici i roditelji jedne osnovne škole u okolini Čačka uznemireni su nakon događaja koji se u četvrtak odigrao u zgradi takozvane stare škole. Učenika sedmog razreda vršnjaci su seksualno uzneravali za vreme nastave.

– Naime, đaci u popodnevnoj smeni su iz nekog razloga gubili jedan čas, kada su vršnjaci iz razreda pozvali tog dečaka da dođe u jednu praznu učionicu. Deca pričaju da ga je jedan držao, a drugi ga je svukao i napastvovao. Sve to posmatralo je još pet ili šest dečaka, a pojedini su čitav taj gnusni čin snimali telefonom. Kada su mi to deca ispričala, nije mi bilo dobro, morala sam da uzmem tabletu za smirenje – priča uznemirena majka jednog od učenika ove škole i dodaje da je reč o malom mestu gde se ljudi međusobno poznaju, zbog čega ih je ovaj događaj sve duboko potresao.

Zabrinuti su i roditelji dece koja ne pohađaju isti razred u kome se navodni incident dogodio.

– Juče sam sa još jednim roditeljem otišao u školu i razgovarao sa direktorkom. U toj školi uči troje moje dece i ne daj Bože da tako nešto dožive ili vide. Direktorka nam je rekla da je o čitavom slučaju obaveštena policija, kao i nadležne službe u školi, te da se ovaj slučaj rešava – priča meštanin koji je insistirao na anonimnosti jer, kako kaže, poznaje porodice skoro sve dece koja su učestvovala u ovom incidentu.

Kako saznajemo, dečak, koji je žrtva vršnjačkog nasilja, živi u obližnjem selu i roditeljima u prvi mah nije smeo da ispriča šta se tog dana dogodilo u školi.

– On roditeljima nije smeo da kaže šta se dogodilo, već se najpre požalio bratu. Zgroženi smo – rekla je majka jednog učenika ove škole.

Direktorka škole juče se nije javljala na mobilni telefon. Kako nezvanično saznajemo, u školi je pokrenut postupak rešavanja vršnjačkog nasilja trećeg stepena.