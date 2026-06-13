"NEMAM RODITELJE, HTEO SAM SAMO DA PRESPAVAM U AUTU" Dečak (13) pobegao iz Prihvatilišta za decu, ukrao "dačiju", pa izazvao udes u Grockoj
Trinaestogodišnji maloletnik ukrao je u petak uveče automobil marke "dačija" u Grockoj, a nedugo zatim izgubio kontrolu nad vozilom i izazvao saobraćajnu nezgodu. U incidentu nije bilo povređenih, ali je pričinjena značajna materijalna šteta.
Policiji u Grockoj je u petak uveče meštanin prijavio krađu automobila koji je bio parkiran ispred njegove kuće.
Vlasnik je vozilo neoprezno ostavio otključano, dok se ključ nalazio u bravi.
Policijska patrola je odmah pokrenula potragu i ubrzo locirala ukradeni automobil, ali je maloletnik do tog trenutka već izazvao saobraćajni udes.
Nakon što je zatečen za volanom i priveden u policijsku stanicu, trinaestogodišnjak je izjavio da je prethodno pobegao iz Prihvatilišta za decu Beograd.
Kao razlog krađe tuđeg automobila naveo je činjenicu da nema roditelje, te da je ušao u otključan automobil isključivo sa namerom da u njemu prespava.
O ovom događaju je hitno obavešten Centar za socijalni rad, čiji su službenici preuzeli dalju brigu o maloletniku.
(Telegraf)