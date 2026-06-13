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Dok domaća javnost pažljivo prati suđenja i političke potrese na Balkanu, na sunčanim obalama Španije, od glamurozne Marbelje do ulica Barselone, vodi se tihi, ali nemilosrdni rat do istrebljenja. Španija već godinama nije samo tranzitna ruta za južnoamerički kokain i pogodno tlo za uzgoj marihuane, postala je logistička baza, utočište za kriminalce pod lažnim identitetima, ali i stratište za pripadnike srpskih i crnogorskih klanova.

Geografski položaj, razuđena obala pogodna za krijumčarenje i mreža korumpiranih kontakata pretvorili su Iberijsko poluostrvo u jedno od ključnih uporišta balkanskog podzemlja. Kada poslovi propadnu, kada nestane vredan tovar ili kada se u senci luksuznih vila donesu odluke o osveti, španske ulice postaju pozornica likvidacija nalik scenama iz kriminalističkih filmova.

Od surovih mučenja u iznajmljenim vilama do profesionalno izvedenih egzekucija usred bela dana, pred očima turista, krvavi obračuni balkanskih kriminalnih klanova na španskom tlu ne jenjavaju još od 2020. godine i traju do danas.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Milan Milović, pukovnik u penziji, Bratislav Gagović, bivši šef Petog odeljenja Uprave za Grad Beograd, Slavka Babić, advokat i Miloje Ćirović Ćira, pripadnik MUP-A u penziji.

Španija pogodna za kriminalne grupe, mreže dobro organizovane i teško dostupne policiji

Ko su ljudi koji nestaju sa ulica Barselone i da li je u poslednje ubistvo umešana grupa iz Srbije, komentarisao je Miloje Ćirović Ćira:

- Ono što moramo da znamo jeste da je Španija unazad 10, 15 godina veoma pogodna zemlja i pruža mnoge mogućnosti ovim kriminalnim grupama koje se tamo nalaze, a zašto - zato što je zakon Španije veoma fleksibilan kada je u pitanju trgovina narkoticima, uzgoj marihuane i uopšte ti poslovi. Sa druge strane, to su turističke destinacije gde je jako veliki broj turista iz celog sveta, što veoma pogoduje dobrom skrivanju tih vođa kriminalnih grupa i ozbiljnih učesnika tih kriminalnih grupa. Ono što moramo da napomenemo jeste da te kriminalne grupe funkcionišu po sistemu jedne familije, jednog dobro organizovanog preduzeća, a sve zajedno ih spaja profit. Međutim, mi često govorimo o kriminalnim grupama iz Crne Gore, ali moram napomenuti da su tu prisutne i neke druge grupe- kaže Ćirović i dodaje:

- Ono što je jako važno jeste njihova obaveštajna mreža, jer se oni skrivaju i žive na prostoru cele Evrope, od istoka do zapada, i njihova mreža je veoma razvijena. I mi znamo da nije nimalo lako naći nekoga za kim policija traga, a sad zamislite koliko su oni vešti i koliko imaju razvijene svoje obaveštajne mreže i doušnike, gde se bukvalno pronalaze na mestima gde pre oni sami sebe pronađu nego što stigne policija da ih nađe.

Bivši pripadnici službi u mreži balkanskih klanova u Španiji

Da li postoji objašnjenje zašto je Španija postala ključna logistička tačka balkanskih klanova, prokomentarisao je Milan Milović:

- Upravo ovo što je rekao kolega: velika razuđenost obala, mnogo turista, tu su luke, tu stiže kokain, tu stiže droga, tu se radi preraspodela tovara i organizovani kriminal je dostigao u poslednjih 5 godina vrhunac u organizovanju i logistici. Veliki broj pripadnika vojske i policije s Balkana, nakon završetka ratova i nakon izlaska iz jedinica bezbednosti, prešli su da rade upravo za kriminalne organizacije. Jer neke likvidacije koje su izvršene urađene su na profesionalan način, nema nijednog traga, nema slučajnih žrtava, sve je odrađeno profesionalno. To su, znači, ili bivši pripadnici vojske, policije ili obaveštajnih službi.

01:08 Španija kao centar balkanskog kriminala: u mreži i bivši vojnici, policajci i pripadnici službi Izvor: Kurir televizija

Pojačane mere bezbednosti tokom poseta, ali kriminalne grupe i dalje prisutne

Bratislav Gagović prokomentarisao je da se, posebno kada dolazi prvi čovek Svete stolice, papa, bezbednosne mere podižu na najviši nivo, ali da je bezobrazluk kriminalnih grupa još veći. On je dodao i istorijski kontekst:

- Marbelja je još 80-ih i 90-ih godina imala problem sa sumnjivim kapitalom, gde je predsednik Atletiko Madrida bio hapšen, koji je tada bio gradonačelnik Marbelje, i gomila kriminalaca je tamo kupovala nekretnine i ceo grad je to znao. I veliki je bio upliv kriminalaca sa Balkana. Bugari drže sve lokale na Majorci.

01:08 Gagović o transportu narkotika helikopterima koje je organizovao naš čovek iz Srbije Izvor: Kurir televizija

Prisustvo različitih kartela i ubistva usred bela dana u centru gradova

Slavka Babić je za Španiju dodala sledeće:

- Nije samo Kavačani, Škaljarci, balkanski kartel, već tu ima mnogo kartela iz cele Evrope baš zbog toga što je Španija uvek bila pogodna zemlja, pomorska, transport brodovima i slično. I tržište nekretnina je veoma otvoreno, što znači da stranci mogu da kupuju nekretnine u Španiji, dobijaju lažni identitet i opstaju da žive u toj zemlji. Interesantno je i da se sva ova ubistva dešavaju usred bela dana, u samom centru, sa odličnom organizacijom.

Slavka Babić Foto: Kurir Televizija

Preplitanje kriminalnih i terorističkih organizacija u Evropi

- Međunarodna saradnja poslednjih 5 godina na nivou Evrope, na nivou cele Evropske unije, nije baš kako bi trebalo. Veliki broj migranata koji je ušao od 2019. i 2020. godine, to je nekih 10 miliona migranata, doselio se u Evropu. I ne treba zaboraviti da vrlo često kriminalne organizacije sarađuju sa terorističkim organizacijama, daju logistiku jedni drugima, samo je motiv drugačiji - ovi imaju politički motiv, ovi imaju materijalni. I terorističke organizacije u 99% slučajeva preuzimaju odgovornost, jer one urade neko krivično delo da bi izazvale strah, pometnju, paniku i da bi pokazale građanima kako niko nije bezbedan i kako je država sa svojim sistemom bezbednosti nemoćna da ih zaštiti. A kriminalci gledaju samo kako da uklone prepreku do što većeg profita - smatra Milović.

Ćirović se nadovezao da kriminalne organizacije u planiranju i izvođenju svojih akcija posebno koriste faktor iznenađenja, te da napadaju tamo gde se to najmanje očekuje, navodeći kao primer situacije poput dolaska pape. Takođe je ukazao na sumnje da kriminalci imaju pristup pojedinim bezbednosnim strukturama, što dodatno otežava njihovo otkrivanje i pronalaženje.

01:51 Napadi tamo gde se najmanje očekuje: Ćirović o taktici kriminalnih organizacija Izvor: Kurir televizija

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