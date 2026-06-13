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Podsetimo, krvavom obračunu prethodila je kratka svađa, nakon koje je Stanislav zadobio više ubodnih rana u predelu grudi. Iako je Hitna pomoć brzo stigla na lice mesta, lekari su mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog čoveka.

Stanislav Radić Foto: Facebook

Prijatelji i poznanici ubijenog za Kurir kažu da još ne mogu da poveruju da je Stanislav izgubio život na takav način, a posebno ih šokira činjenica da je osumnjičeni bio neko koga je godinama poznavao.

- Stanislav je bio jedan od najmirnijih ljudi koje sam poznavao. Nije bio čovek koji je ulazio u sukobe. Da vam iskreno kažem, on ne bi ni mrava zgazio. Zato nam je svima još teže da shvatimo šta se dogodilo i kako je došlo do ovoga - priča jedan od njegovih prijatelja.

Sagovornici navode da je Stanislav od detinjstva nosio težak teret.

- Ostao je bez roditelja veoma mlad. Ceo život se borio i radio da stane na svoje noge. Nije imao lak život, ali nikada nismo čuli da se nekome zamerio ili da je pravio probleme. Bio je pošten i vredan čovek. Svi koji su ga poznavali mogu to da potvrde - kaže sagovornik.

Meštani navode da ih posebno užasava činjenica da su Stanislav i osumnjičeni Bojan, koliko je njima poznato, bili u dobrim odnosima.

- Koliko mi znamo, oni su bili prijatelji. Viđali su se, razgovarali, družili se kao i svi ljudi iz kraja. Zato niko nije mogao ni da nasluti da bi među njima moglo da dođe do onečega ovakvog. Cela priča nam deluje jezivo - kaže jedan od komšija.

Ubio prijatelja

Za osumnjičenog Bojana meštani imaju podeljena mišljenja. Kako navode, radio je kao grobar u lokalnom javnom komunalnom preduzeću, zbog čega je u kraju bio poznat pod nadimkom "Grobar".

- Radio je kao grobar godinama i svi su ga zbog toga zvali Grobar. Znao je da bude nezgodan i problematičan. Nije bio čovek koji se često sukobljavao, ali je umeo da bude nagle naravi. Poslednjih godina se dosta promenio - priča jedan meštanin.

Prema rečima ljudi koji ga poznaju, težak udarac za Bojana bilo je to što ga je supruga napustila i iz porodičnog doma otišla sa decom.

- To ga je mnogo pogodilo. Nikada nije uspeo da se pomiri sa tim. Delovao je kao čovek koji nosi veliki teret na leđima. Posle toga je postao agresivniji - navodi sagovornik.

Ipak, meštani naglašavaju da niko ne može da pronađe opravdanje za ono što se dogodilo.

- Kakvi god da su problemi postojali, ništa ne može da opravda oduzimanje života - kaže jedan od komšija.