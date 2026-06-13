Slušaj vest

Dok istraga ubistva Stanislava Radića (39) iz paraćinskog naselja Staro selo i dalje traje, meštani spekulišu da nesrećni čovek možda uopšte nije bio meta osumnjičenog Bojana P., već da je stradao pokušavajući da spreči krvoproliće.

Stanislav je, podsetimo, ubijen u četvrtak uveče 11. juna ispred svoje kuće nakon što je zadobio više ubodnih rana nožem u predelu grudi. Za zločin je osumnjičen njegov poznanik Bojan P., koji je ubrzo nakon događaja uhapšen.

Meštani kažu da su i dalje potreseni tragedijom i da pokušavaju da pronađu odgovor na pitanje šta je dovelo do krvoprolića.

- Koliko mi znamo i koliko smo čuli od ljudi, postoji mogućnost da Stanislav uopšte nije bio osoba na koju je Bojan bio usmeren. Priča se da je možda krenuo da se obračuna sa nekim drugim, a da je Stanislav pokušao da ga zaustavi - kaže jedan od meštana.

Stanislav Radić Foto: Facebook

Prema njegovim rečima, takav scenario mnogima deluje verovatnije od tvrdnje da je između dvojice postojao ozbiljan sukob.

- Njih dvojica su se poznavali godinama, čak su se i družili. Nikada nismo čuli da su imali neke velike nesuglasice ili sukobe. Zato ljudi ovde teško prihvataju da je Stanislava hteo da ubije s namerom. Mnogo više se priča da je pokušao da smiri situaciju ili spreči Bojana da uradi nešto - navodi sagovornik.

Sličnog mišljenja je i drugi stanovnik Starog sela, koji ističe da se u komšiluku danima prepričavaju različite verzije događaja.

- Svi nešto nagađaju, ali većina misli da je Stanislav stradao ni kriv ni dužan. Bio je takav čovek, nije voleo svađe i uvek je gledao da smiri tenziju. Ne bi me iznenadilo da je pokušao da spreči problem i da je zbog toga izvukao deblji kraj - kaže meštanin.

Ipak, naši sagovornici naglašavaju da su to za sada samo pretpostavke ljudi iz kraja i da će konačnu istinu utvrditi nadležni organi.

- Ne želimo nikoga da optužujemo niti da donosimo zaključke pre istrage. Ovo su samo stvari koje se pričaju među ljudima. Najvažnije je da se utvrdi šta se zaista dogodilo te večeri i zbog čega je jedan čovek izgubio život - navodi komšija ubijenog.

Ipak, opdgovore na brojna pitanja doneće saslušanje osumnjičenog Bojana P.