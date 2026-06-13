- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da su u periodu od 30.12.2024. godine do 28.05.2025. godine na graničnom prelazu Badovinci osumnjičeni A.L., D.P. i B.O. izvršili krivično delo Primanje mita na taj način što su u svojstvu službenih lica zahtevali poklon da u vezi sa svojim službenim ovlašćenjem ne izvrše radnju koju bi morali izvršiti, osumnjičeni V.K., V.V., M.L., G.M., M.B., S.S., M.S., V.P., M.M., N.Đ., G.T., V.Š., D.A., D.G.G., J.M., D.B., B.P., M.J., N.S., I.N., T.Š., N.V.,, I.S., S.K., A.L. i D.P. izvršili više krivičnih dela Zloupotreba službenog položaja na taj način što su u svojstvu službenih lica nevršenjem svoje službene dužnosti pribavili drugim licima kakvu korist tako što su suprotno Carinskom zakonu, Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakonu o strancima, Zakonu o carinskoj kontroli i dr omogućili većem broju lica koja nisu ispunjavala uslove za prelazak državne granice i prenos robe da to učine bez propisanog postupka granične kontrole i carinskog nadzora, te nakon otkrivanja prekršaja propisanih tim zankonima nisu preduzimali njihovo prekršajno gonjenje, osumnjičeni R.J. i Đ.J. izvršili krivično delo Davanje mita na taj način što su učinili odnosno ponudili poklone službenim licima da u vezi sa svojim službenim ovlašćenjima ne izvrše službenu radnju koju bi morali izvršiti - navode dalje u saopštenju.