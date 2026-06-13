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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su tri osobe iz ovog grada zbog sumnje da su se bavile neovlašćenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga, kao i nedozvoljenim posedovanjem oružja.

1/5 Vidi galeriju Kokain, marihuana, oružje i municija pronađeni kod dilera Foto: PU Niš

Uhapšeni su B. Ž. (50), M. J. (37) i M. I. (22), za koje se sumnja da su učestvovali u lancu distribucije narkotika na području Niša i okoline.

- Pretresom stana i drugih prostorija koje B. Ž. koristi pronađeno je 522 grama materije za koju se sumnja da je kokain, 244 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, vagica za precizno merenje, oko 47.000 dinara i 1.450 evra koji su, kako se sumnja, stečeni prodajom narkotika, kao i tri putnička vozila i tri motocikla - navode u saopštenju.

Kod osumnjičenog M. J. pronađeno je oko 1,1 kilogram materije za koju se sumnja da je marihuana, revolver, tri pištolja i jedna automatska puška sa dva okvira, kao i 227 komada municije.

Policija je prethodno zatekla B. Ž. u trenutku kada je M. I. prodao paketić sa 5,7 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.