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Grupa od 12 pripadnika navijačke grupe "Torcida", starosti od 18 do 33 godine, prema informacijama iz istrage, imala je unapred pripremljen plan da se organizovano uputi ka hotelu u kojem su bili smešteni dvojica sezonskih radnika, državljani Srbije, sa namerom da ih fizički napadne.

Oni su, navodno, doplovili u četvrtak u uvalu Stiniva Bruška na ostrvu Hvar, gde su ih, prema policijskim navodima, čekala još dvojica lokalnih saučesnika. Povod za ovaj organizovani pohod bio je bizaran.

Navijači su dobili dojavu da jedan od sezonaca na ruci ima tetovažu "Srbija", dok je drugi primećen u majici kruševačkog pop-rok benda "Treća smena". Plan je bio da sačekaju radnike kada krenu na večeru u hotelu i da se sa njima fizički obračunaju.

- U četvrtak, 11. juna 2026. godine, u poslepodnevnim satima, ispostava Policijske stanice Hvar uočila je u blizini hotela u Hvaru dva vozila u kojima se ukupno nalazilo 14 osoba. Muškarcima je izdana naredba da izađu iz vozila, nakon čega im je utvrđen identitet i sproveden vizualni pregled vozila. Policijski službenici su utvrdili da se u vozilima nalaze predmeti pogodni za napad i povređivanje osoba te predmeti za maskiranje lica. U vozilu, na podu i u prtljažniku, prekriveni jaknama i ručnicima, nalazile su se palice. Od osoba su oduzete drvene palice, teleskopske palice i potkape za skrivanje identiteta. Sve osobe su uhapšene - odgovorili su iz splitske policije.

Naveli su dalje da su kriminalističkim istraživanjem utvrdili postojanje osnovane sumnje da je "prema prethodnom dogovoru, dvanaest osoba gliserom pristala na otok Hvar u uvalu Stiniva Bruška (oko 10 km od hotela), gde su ih, također prema ranijem dogovoru, dočekala dvojica muškaraca s kombi vozilom s ciljem da ih prevezu do hotela u kojem su bila smeštena dva sezonska radnika, državljani Srbije, koji su bili cilj napada".

- Navedenom prilikom su, s namerom fizičkog obračuna, prethodno prikupili i kod sebe posedovali hladno oružje (teleskopske palice) i oruđe pogodno za napad (drvene letve) te sredstva za maskiranje lica (fantomke). U glisere su se ukrcali u Trogiru i Kaštelima - naveli su iz policije.

Krivične prijave i policijski pritvor

Istraga je pokazala da je svih 12 uhapšenih huligana svesno ušlo u dogovor za izvršenje krivičnog dela povezanog sa nasilničkim ponašanjem i zločinom iz mržnje. Zbog toga im prete ozbiljne zakonske sankcije, s obzirom na to da Krivični zakonik za dogovor o izvršenju težih krivičnih dela predviđa kaznu zatvora do tri godine.

- Četiri osobe, 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak, uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku. Predmeti za napad, gliser i vozila do odluke suda privremeno su oduzeti - kažu iz splitske policije.

Nakon što osumnjičeni budu saslušani u Opštinskom državnom tužilaštvu, biće doneta odluka o tome da li će sudiji za istragu biti upućen zahtev za određivanje pritvora.

"Ko je od vas Srbin?"

Podsetimo, slična situacija dogodila se pre sedam godina kada su petorica, među kojima dvojica mladića srpske nacionalnosti, lakše povređeni na Braču kada ih je napalo više osoba. Policija je tada saopštila da se sumnja da su mladići napadnuti jer su srpske nacionalnosti.

1/6 Vidi galeriju PRVO SU IH PITALI KO JE SRBIN PA KRENULI DA TUKU: Na Braču napadnuti sezonski radnici, među njima i jedna devojka (FOTO) Foto: čitalac 24 Sata.hr

- Napadnuto je pet mlađih osoba od 21 do 26 godina, među kojima i jedna devojka, preneo je sajt 24sata.hr, dodajući da su u pitanju sezonski radnici. Jedan od napadnutih mladića je ispričao da su napadači pitali "ko je od vas Srbin, ko je Srbin?" - podseća izvor.

- Nismo rekli ni reči, bili smo šokirani što su nas pratili i napali, a onda su počeli iz čista mira da nas udaraju, bacili su nas na pod i gazili. Devojka je pokušala da odbrani kolegu, legla je na njega na pod i zagrlila ga, ali su oni nastavili da tuku i njega i nju - dodao je napadnuti mladić.

Podsetimo, huligani su sezonce tukli uz povike: "Ubij Srbina!".