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Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon donošenja rešenja o zadržavanju, saslušao osumnjičenog V. J. (46) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je u periodu od aprila 2022. godine do maja 2026. godine, u svojstvu ovlašćenog lica u privrednom subjektu, protivpravno pribavio imovinsku korist u iznosu od 2.205.010,00 dinara tako što je doveo u zabludu 35 oštećenih lica. Naime, oštećeni su, radi kupovine klima uređaja, uplaćivali novčane iznose na račun pravnog i fizičkog lica, verujući da će im klima uređaji biti isporučeni i ugrađeni. Međutim, osumnjičeni navedene uređaje nije isporučio niti ugradio, a uplaćena sredstva nije vratio - piše u saopštenju.

Prilikom saslušanja osumnjičeni je izneo odbranu, nakon čega je sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, mogućnost uticaja na svedoke, kao i mogućnost uništavanja, skrivanja ili izmene dokaza, te opasnost da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo koje mu se stavlja na teret.

U toku istrage javni tužilac će preduzeti sve neophodne istražne radnje radi potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, nakon čega će doneti odluku o daljem toku postupka.