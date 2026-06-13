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Bjelopoljac Alija Balijagić, koji je pravosnažno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva dvoje sugrađana, brata i sestre Jovana (60) i Milenke Madžgalj (69), u bjelopoljskom selu Sokolac, nalazi se u istražnom zatvoru u Spužu, a prema nezvaničnim saznanjima "Dana", on je zbog bezbednosne procene izolovan od drugih zatvorenika.

Alija Balijagić Foto: Facebook, Kurir Televizija

Sagovornici našeg lista iz zatvora kažu da ovaj osuđeni dvostruki ubica, baš kao i tokom suđenja, ne pokazuje bilo kakve emocije, a sva naređenja izvršava bespogovorno.

- Ponaša se kao da nije ništa uradio, ne pokazuje nikakve emocije, a o ubistvima za koja je osuđen nikako i ne govori. Izolovan je, sam u sobi, ali ne deluje ni da mu ta činjenica smeta - opisao je sagovornik "Dana" ponašanje dvostrukog ubice, za kojim je policija nakon zločina tragala 26 dana, dok su građani kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji, konstantno strahovali za sopstvenu bezbednost sve dok mu srpski policajci napokon nisu stavili lisice na ruke.

Balijagić je izolovan od dolaska u spuški zatvor. Kako se saznaje, razlog tome su upravo njegova hladnokrvnost prema delu za koje je osuđen na maksimalnu kaznu zatvora i objašnjenje zbog čega se odlučio da ubije Madžgalje. Iznoseći odbranu pred sudom, rekao je da je planirao da ubije četiri osobe i da žali što u tome nije uspeo. Osim toga, njegovi postupci izazvali su ogorčenje javnosti, pa je izolovan i zbog mogućih incidenata sa drugim zatvorenicima.

Alija Balijagić Foto: Printskrin Facebook/Vijesti iz Bijelog Polja, Privatna Arhiva

Balijagić je osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu zbog ubistva Jovana i Milenke Madžgalj, koje je brutalno likvidirao u njihovoj porodičnoj kući u selu Sokolac, nadomak Bijelog Polja, 25. oktobra 2024. godine. O tom zločinu govorio je hladnokrvno, čak i u završnim rečima, uoči izricanja presude.

- Kajem se i žalim što sam ubio ovo dvoje ljudi, koje nisam poznavao. Bio sam isprovociran da to uradim jer mi je Jovan kazao da se gubim i da me njegove oči više ne vide. Tom prilikom sam mu kazao da ni njegove oči više nikoga gledati neće. I to je potvrda da ubistvo nisam izvršio na podmukao način. To sam uradio javno. Da je podmuklo, nikada niko ne bi otkrio ko je izvršio delo i vi mi danas ne biste sudili - kazao je Balijagić u sudnici Višeg suda u Bijelom Polju, pred većem sudije Bojane Radović, prilikom davanja završnih reči.

Potvrđena presuda Aliji Balijagiću Apelacioni sud, kako je prekjuče saopšteno iz te institucije, potvrdio je presudu bjelopoljskog Višeg suda za dvostruko ubistvo. - Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Alije Balijagića i potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju kojom je ovaj optuženi oglašen krivim za krivično delo teško ubistvo, u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, i osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Istom presudom optuženom je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta, i to lovačke puške, jugoslovenske proizvodnje, marke CZ, model "M93", kalibra 12/70, fabričkog broja 000623, kao predmeta upotrebljenog za izvršenje krivičnog dela - navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

Ubistvo na podmukao način

Sudije Apelacionog suda potvrdile su stav sudija Višeg suda da je Balijagić ubio Madžgalje na podmukao način.

- U konkretnom slučaju, podmuklost u postupanju optuženog sadrži i objektivne i subjektivne elemente ubistva na podmukao način. Pravilno je zaključio prvostepeni sud u razlozima presude da nijedna činjenica vezana za duševno stanje optuženog u vreme izvršenja krivičnog dela ne dovodi u pitanje njegovu uračunljivost, pri čemu je prvostepeni sud posebno cenio rezultate sudskog psihijatrijskog veštačenja optuženog od strane komisije veštaka, koji su utvrdili da kod optuženog nisu evidentirani znaci akutnog niti hroničnog duševnog oboljenja, zaostalog duševnog razvoja, već samo da se kod optuženog manifestuje duševni poremećaj u vidu disocijalnog poremećaja ličnosti, sa izraženim narcisoidnim crtama, odsustvom empatije i moralne inhibicije, te da su kod optuženog očuvane kognitivno-mnestičke i voljne psihičke funkcije - piše u odluci Apelacionog suda.

Pušku kojom je počinio zločin ukrao je, a pojasnio je da mu je namera bila da ubije druge četiri osobe.