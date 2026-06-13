Slušaj vest

Nakon slučaja vršnjačkog nasilja tokom kojeg je došlo do teškog oblika seksualnog uznemiravanja u OŠ Tatomir Anđelić u Mrčajevcima, oglasila se majka žrtve. Podsećamo, incident se dogodio u četvrtak u školskim prostorijama, u vreme dok su učenici gubili jedan čas.

Majka zlostavljanog dečaka potvrdila je da se incident vršnjačkog nasilja dogodio u školi i da je porodica za sve saznala tek uveče.

- Dete je nakon događaja pretrpelo emotivni šok. Odmah smo obavestili policiju i upućeni smo na Urgentni centar- izjavila je majka dodajući da se dečak trenutno nalazi u Opštoj bolnici u Čačku i dodala: 

- Nakon pregleda koji su trajali tokom cele noći, on je u petak rano ujutru, oko 2.30 časova, primljen na bolničko lečenje radi daljeg praćenja, pružanja stručne podrške i detaljnih pregleda, dok će se tačan stepen i zvanična kvalifikacija ovog dela naknadno utvrditi. U proces bolničkog lečenja od samog starta uključeni su dečji hirurg, psihijatar, kao i inspektori Policijske uprave i nadležni policijski službenici - zaključila je majka dečaka.

Povodom ovog incidenta iz OŠ Tatomir Anđelić se još uvek nisu zvanično oglasili.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaHOROR U OSNOVNOJ ŠKOLI KOD ČAČKA: Đaci namamili vršnjaka u praznu učionicu, zlostavljali ga i SVE SNIMILI TELEFONOM
policija
Društvo"Nasilnici se hrane strahom": Stanka Pejović o ulozi roditelja, trenera i društva u vaspitanju dece
Puls Srbije vikend.jpg
DruštvoHoror u Novoj Varoši! Đak gurnuo vršnjaka kroz prozor škole direktno na beton: Dečaku pukla lobanja, otac u šoku: Krv mu je išla iz uva, preplakao sam ceo put!
0801shutterstock_253354268111.jpg
Bosna i HercegovinaDRAMA KOD BANJALUKE: Maloletnik u kući našao ručno pravljenu pušku i ranio dva druga!
policija-republika-srpska.jpg