Slušaj vest

Nakon slučaja vršnjačkog nasilja tokom kojeg je došlo do teškog oblika seksualnog uznemiravanja u OŠ Tatomir Anđelić u Mrčajevcima, oglasila se majka žrtve. Podsećamo, incident se dogodio u četvrtak u školskim prostorijama, u vreme dok su učenici gubili jedan čas.

Majka zlostavljanog dečaka potvrdila je da se incident vršnjačkog nasilja dogodio u školi i da je porodica za sve saznala tek uveče.

- Dete je nakon događaja pretrpelo emotivni šok. Odmah smo obavestili policiju i upućeni smo na Urgentni centar- izjavila je majka dodajući da se dečak trenutno nalazi u Opštoj bolnici u Čačku i dodala:

- Nakon pregleda koji su trajali tokom cele noći, on je u petak rano ujutru, oko 2.30 časova, primljen na bolničko lečenje radi daljeg praćenja, pružanja stručne podrške i detaljnih pregleda, dok će se tačan stepen i zvanična kvalifikacija ovog dela naknadno utvrditi. U proces bolničkog lečenja od samog starta uključeni su dečji hirurg, psihijatar, kao i inspektori Policijske uprave i nadležni policijski službenici - zaključila je majka dečaka.

Povodom ovog incidenta iz OŠ Tatomir Anđelić se još uvek nisu zvanično oglasili.