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G.O (47) i S.I. (49) iz Novog Orahova kod Bačke Topole, nestali su u Tisi kod Sente i sumnja se da su se utopili. To je Kuriru potvrđeno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti.

Prema za sada dostupnim informacijama, tragedija se dogodila u subotu nešto severnije od vikend naselja Halaš Čarda, kada su pod još nerazjašnjenim okolnostima muškarci ispali iz čamca koji je bio u pokretu:

- Oko 19 sati je na reci primećen čamac kako kruži. G.O. poseduje vikendicu u ovom naselju i često dolazi na Tisu. Muškarci su nestali u Tisi i za telima se traga - rečeno nam je u OJT Senta.

Kako nezvanično saznajemo, jedan od dvojice muškaraca nije znao da pliva. Moguće je da su iz čamca sa jakim motorom ispali zbog nekog manevra ili su možda naleteli na neku granu.

Motor je ostao u gasu i počeo da se vrti po reci. Istraga je u toku.

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