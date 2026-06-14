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U mestu Stepojevac, na teritoriji beogradske opštine Lazarevac, juče oko 17 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je oborena devojčica (9).

Prema inicijalnim informacijama, do udesa je došlo u ulici 7. oktobra kod broja bb, kada je na dete naletelo vozilo plave boje kojim je upravljao za sada nepoznati vozač.

Pokosio devojčicu i pobegao

Kako se nezvanično saznaje, dete je ulicu prelazilo van obeleženog pešačkog prelaza u trenutku kada ga je automobil pokosio. Umesto da se zaustavi i pruži pomoć povređenom detetu, bahati vozač je uradio ono najgore - stisnuo je gas i pobegao sa lica mesta u pravcu Čačka.

Hitno prebačena u Institut za majku i dete

Dete je odmah nakon nesreće prevezeno u lokalnu ambulantu u Velikim Crljenima. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, lekari su konstatovali lakše telesne povrede, ali je devojčica zbog predostrožnosti i detaljnih pregleda hitno upućena na Institut za majku i dete u Beogradu.

Policija je odmah pokrenula akciju i intenzivno traga za NN vozačem i plavim automobilom koji je izazvao ovu nesreću.

Sve raspoložive snage su na terenu, a češljaju se i snimci sa sigurnosnih kamera u okolini kako bi se ušlo u trag pobeglom vozaču.