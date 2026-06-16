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Zlatara Taleda Foto: Printskrin/RSI Info

Kako navode švajcarski mediji, muškarac za kojeg istražitelji veruju da je bio organizator pljačke u Luganu i da je povezan sa ozloglašenom kriminalnom grupom "Pink Pantera", mogao bi da se suoči sa optužbom za pokušaj ubistva i pljačke juvelirnice.

"Uperio je pištolj u glavu policajca"

Pljačka se, podsetimo, dogodila 2. jula pre dve godine oko 11.40 časova u zlatari, a prema navodima tužilaštva, drama je usledila kada je policija stigla na mesto pljačke i opkolila pljačkaše.

- Jedan muškarac pokušao je da pobegne i napao je policajca koji ga je sustigao i nakon borbe i uz pomoć okupljenih građana uspeo je da ga savlada i uhapsi - podseća izvor, a tužioci tvrde i da je vođa grupe, inače Srbin, pokušao da puca u službenika.

- Osumnjičeni je, navodno, uperio pištolj u glavu policajca, potom se sakrio iza sigurnosnih vrata i pokušao da ispali dva hica. Do pucnja nije došlo jer je osigurač na oružju bio uključen - rekli su tužioci tokom procesa.

1/3 Vidi galeriju Žestoka tuča srpskih pljačkaša i švajcarske policije Foto: Printscreen

Policajac je, prema istim navodima, potom odgovorio pucnjem iz službenog oružja.

Optuženi Srbin, međutim, osporava ovakvu verziju događaja.

- Tačno je da sam uperio pištolj, ali nisam pokušao da pucam. Znam da rukujem oružjem i da sam želeo da pucam i da ubijem, uradio bih to bez oklevanja - izjavio je pred sudom.

Nakon incidenta uspeo je da pobegne iz zlatare i domogne se motocikla koji je, prema navodima istrage, pripremio prethodne noći za bekstvo. Međutim, vozilo se pokvarilo, pa je ubrzo uhapšen dok je peške išao ka železničkoj stanici u Luganu.

Snimljen obračun sa policijom

Posebnu pažnju privukao je i slučaj drugog optuženog Srbina (37) koji je učestvovao u fizičkom obračunu sa policajcem, a koji su zabeležili brojni prolaznici.

- Nisam pokušao da mu oduzmem pištolj. Hteo sam samo da pobegnem nakon što je navodni vođa uspeo da se udalji - rekao je optuženi.

Ostala četvorica osumnjičenih koji su se nalazili u zlatari tokom pljačke, takođe tvrde da nisu imali nameru da povrede bilo koga, niti da upotrebe oružje.

Suđenje pod posebnim merama bezbednosti Suđenje u Luganu odvija se pod dosad nezabeleženim merama bezbednosti. Sudnica je putem video-linka povezana sa zatvorom Stampa, gde se nalazi većina optuženih. Šest od sedam osumnjičenih prati suđenje iz zatvora, sa lisicama na rukama i pod stalnim nadzorom čuvara, zbog bezbednosti.

Srbin ranije osuđivan zbog pljačke

Podsetimo, odmah nakon pljačke švajcarski mediji su objavili da su među uhapšenima dvojica državljana Srbije i dvojica državljana Hrvatske.

Istražitelji su tada proveravali moguće veze sa grupom "Pink Pantera", naročito zbog činjenice da je jedan od Srba ranije osuđivan za pljačke u Švajcarskoj,međutim, nije bilo poznato zbog čega nije izdržavao tadašnju kaznu.

Zlatara Taleda Foto: Printskrin/RSI Info

Prema ranijim navodima medija, jedan od pomenutih srpskih državljanina osuđen je 2019. godine na šest godina zatvora zbog pljačke u kantonu Vaud i tada je označen kao pripadnik kriminalne mreže specijalizovane za pljačke juvelirnica.

Na meti Srbi već pokušali da opljačkaju istu zlataru

Zanimljivo je i da je zlatara "Taleda" već ranije bila meta pljačkaša. Pre više od deset godina dvojica razbojnika pokušala su da opljačkaju isti objekat, a i tada je došlo do pucnjave.